В 2025 году хакеры на 310 % чаще атаковали российские игровые сервисы, и дальше будет только хуже

Издание РБК со ссылкой на данные компании в области информационной безопасности DDoS-Guard сообщает о резком росте количества DDoS-атак на российские игровые сервисы по итогам 2025 года.

Источник изображения: Astrum Entertainment

По данным DDoS-Guard, в 2025 году хакеры атаковали российские игровые службы в четыре раза (на 310 %) чаще, чем в 2024-м — 104 тыс. раз. Речь идёт о серверах, приложениях и официальных сайтах.

Учащение и усиление DDoS-атак в 2025 году подтвердили в Astrum Entertainment (Warface, Ncore) и «EdgeЦентре», который обеспечивает информационную безопасность «Леста игры» («Мир танков», «Мир кораблей», Tanks Blitz).

Источник изображения: «Леста игры»

Число атак на Astrum по сравнению с 2024 годом выросло в 2,5 раза. Растёт и их мощность: «Мы столкнулись с издержками команд эксплуатации, финансовыми затратами на защиту и потерей прибыли».

Как отметили в «EdgeЦентре», тактика хакеров стала сложнее: вместо одной «длинной» всё чаще идут короткие серии с паузами в течение длительного времени, что «усложняет фильтрацию и повышает нагрузку на команды и системы мониторинга».

Источник изображения: Battlestate Games

Эксперты связывают резкий прирост атак на игровые сервисы в 2025 году с развитием индустрии, конкуренцией за аудиторию, финансовой мотивацией хакеров и иногда простым хулиганством, желанием «потроллить».

В DDoS-Guard предупреждают, что количество атак будет расти и в 2026 году. Готовятся к этому и в Astrum Entertainment: «Это, по сути, постоянная гонка между теми, кто атакует, и теми, кто защищается».

Источник:

Теги: игры, россия, хакеры
