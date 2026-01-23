Сегодня 23 января 2026
Tesla не оставила роботакси без страхующих водителей — их пересадили в соседние машины

Участь первопроходцев в новых сегментах рынка незавидна — за неимением реальных разработок им порой приходится переодевать людей в роботов и спускать макеты электрических грузовиков с горки, чтобы убедить инвесторов в наличии прогресса. Илон Маск (Elon Musk) славится своими нереалистичными обещаниями, поэтому и фирменные роботакси Tesla от наблюдателей в салоне недавно избавились с большими оговорками.

Источник изображения: X, Joe Tegtmeyer

Источник изображения: X, Joe Tegtmeyer

Напомним, с июня прошлого года в столице Техаса небольшое количество прототипов роботакси на основе серийных кроссоверов Model Y перевозит на регулярной основе тщательно отбираемых тестами на лояльность компании пассажиров. До недавних пор в салоне каждой машины находился страхующий наблюдатель, пусть и располагающийся на переднем пассажирском кресле. Такая схема размещения позволяла Маску заявлять, что эти беспилотные такси лишены водителя и управляются полностью автоматически.

На этой неделе, выступая в Давосе, Маск не только пообещал добиться широчайшего распространения фирменных роботакси Tesla на улицах американских городов к концу текущего года, но и заявил о состоявшемся удалении из некоторой части роботакси в Остине наблюдателей. По факту, пользователи сервиса теперь получили возможность передвигаться на заднем диване машины в полном одиночестве. Однако, ресурс Electrek в начале видеоролика одного из интересующихся деятельностью Tesla американских блогеров заметил интересную деталь: обе попавшие в кадр роботакси красного цвета преследовались парой чёрных электромобилей Tesla, которые не отставали от них, хотя и держались на определённой дистанции.

Поскольку даже эксплуатация роботакси Tesla в прежнем режиме при условии наличия наблюдателя в салоне нередко сопровождалась «двойным контролем» со стороны специалистов, находящихся в соседних машинах, то и в этой ситуации напрашивается вывод, что представители компании продолжают следить за поведением роботакси даже после удаления наблюдателей из салона. Получается, что условный водитель исчезает из исходной машины, но ему на замену требуется как минимум два человека: один из них управляет «машиной сопровождения», а второй на пассажирском месте следит за ведомой машиной. На данном этапе подобная перестраховка себя оправдывает, но с точки зрения прогресса никак не вяжется с заявлениями Илона Маска о том, что проблема создания автопилота практически решена уже сейчас.

Илон Маск, к слову, на форуме в Давосе просто сыпал новыми обещаниями направо и налево, и одно из них заключалось в том, что власти Китая и ЕС должны одобрить использование фирменного комплекса Tesla FSD на дорогах общего пользования в следующем месяце. Фактически, это откроет возможность использования автовладельцами в этих регионах фирменных технологий автопилота Tesla на обычных дорогах.

