Южная Корея опередила ЕС: в стране заработал первый в мире базовый закон об искусственном интеллекте

Южная Корея первой в мире ввела всеобъемлющий пакет законов, регулирующих сферу искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters. Новые правила помогут усилить безопасность и доверие к технологии, однако местные стартапы опасаются, что соблюдение требований может замедлить их инновационное развитие.

Закон, получивший название AI Basic Act («Базовый закон об ИИ»), вступил в силу раньше, чем поэтапно реализуемый регламент ЕС по ИИ, который будет полностью применён лишь к 2027 году. Под действие норм подпадают такие сферы, как ядерная безопасность, водоснабжение, транспорт, здравоохранение, а также кредитный скоринг и выдача займов.

Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи заявило, что правовая база направлена на содействие внедрению ИИ при одновременном создании основ безопасности. За нарушение требований, например, отсутствие маркировки продукта, сгенерированного искусственным интеллектом, предусмотрен штраф до 30 млн вон (около $20 400).

Перед началом административных санкций компании получат льготный период не менее года. Власти также планируют запустить платформу с рекомендациями и специализированный центр поддержки для бизнеса. По словам представителя министерства, срок льготного периода могут продлить в зависимости от внутренней и внешней экономической ситуации. Одновременно Лим Чон Ук (Lim Jung-wook), соруководитель Альянса стартапов Южной Кореи, отметил, что многие бизнесы раздражены неопределённостью ключевых положений закона. Он добавил, что неясные формулировки могут подтолкнуть компании к консервативным, менее инновационным решениям ради снижения регуляторных рисков.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён (Lee Jae Myung) выразил понимание этих опасений. На встрече с помощниками он призвал законодателей прислушиваться к мнению индустрии и обеспечить венчурным компаниям и стартапам достаточную поддержку. Он также заявил, что необходимо максимально раскрыть потенциал отрасли при помощи институциональной поддержки, одновременно упреждающе управляя возможными побочными эффектами.

Reuters отмечает, что глобальные подходы к регулированию остаются разрозненными: если США предпочитают мягкий контроль ради сохранения инноваций, а Китай создаёт координационные органы, то Сеул выбрал путь законодательных ограничений с конкретными требованиями к безопасности.