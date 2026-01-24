Сегодня 24 января 2026
Суд отказал Илону Маску в требовании к OpenAI раскрыть исходный код по иску об интеграции Grok в iOS

Суд США отказал компаниям X и xAI в требовании заставить OpenAI раскрыть свой исходный код в рамках антимонопольного иска против Apple. Решение было вынесено федеральным магистратским судьёй Хэлом Рэем-младшим (Hal R. Ray Jr.) и основано на том, что запрашиваемая информация не относится к предмету иска и не соответствует принципу пропорциональности при сборе доказательств.

Источник изображения: Tingey Injury Law Firm/Unsplash

По сообщению 9to5Mac, иск был подан X и xAI в прошлом году после заявления Илона Маска (Elon Musk) в августе 2025 года, в котором он обвинил Apple в том, что интеграция ChatGPT в iOS якобы препятствует другим ИИ-приложениям занимать первые места в App Store, что, по его мнению, является «несомненным нарушением антимонопольного законодательства».

После неудачных попыток Apple и OpenAI отклонить иск, дело перешло в стадию сбора доказательств, при котором стороны обмениваются документами. В этот период X и xAI направили множество ходатайств с требованием обязать ответчиков передать большие объёмы документов. Одновременно истцы запросили информацию как минимум ещё у восьми иностранных компаний, разрабатывающих так называемые суперприложения.

Особое внимание суд уделил одному из ходатайств, в котором X и xAI потребовали принудительно получить то, что в документах условно названо «исходным кодом» OpenAI. Этот запрос был мотивирован стремлением опровергнуть утверждение OpenAI о технической невозможности интеграции ИИ-модели Grok в систему Apple Intelligence. Однако суд указал, что истцы не предприняли попыток собрать необходимые доказательства менее радикальными методами и не объяснили, почему именно доступ к проприетарному коду является единственным способом проверить технические ограничения.

В решении суд прямо отметил, что «исходный код OpenAI не имеет отношения к заявленным антимонопольным претензиям и не входит в рамки допустимого раскрытия доказательств согласно правилу 26 Федеральных правил гражданского судопроизводства». Суд также подчеркнул, что даже если бы код был потенциально релевантен (что не установлено), его передача всё равно была бы непропорциональна потребностям дела.

Суд резко раскритиковал тактику X и xAI, указав, что менее чем за пять месяцев в деле накопилось свыше 135 записей, преимущественно споры о раскрытии доказательств, назвав такие действия чрезмерно агрессивными. Суд также отверг попытку истцов поставить OpenAI перед дилеммой: либо раскрыть свой самый чувствительный проприетарный актив, либо признать техническую возможность интеграции Grok в iOS. 9to5Mac отмечает, что это уже второй отказ: неделей ранее правительство Южной Кореи отклонило запрос X и xAI на документы от разработчика суперприложения Kakao, посчитав его его чрезмерным и непропорциональным.

Источник:

