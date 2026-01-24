Сегодня 24 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google узаконила ИИ-кликбейт — переписан...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google узаконила ИИ-кликбейт — переписанные ИИ заголовки «хорошо работают», даже с ошибками

В начале декабря авторитетный ресурс The Verge пожаловался, что Google начала подменять в ленте Discover оригинальные новостные заголовки на не соответствующий действительности кликбейт. Тогда ещё была надежда, что компания просто экспериментирует, но теперь она заявила, что созданные с помощью ИИ заголовки Google Discover — функция, которая «хорошо работает к удовлетворению пользователей». Фактические ошибки никуда не делись.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Создаваемые ИИ новостные заголовки чем-то сродни новым обложкам изданий в книжном магазине, и эти обложки не всегда отражают содержимое тома. На минувшей неделе ИИ Google сообщил пользователям, что «США отменили запрет на импорт иностранных дронов» со ссылкой на материал PCMag. Журналистам ресурса пришлось дополнять новость и разъяснять читателям, что в действительности в январе 2026 года Минторг США отказался от попыток ограничивать импорт дронов DJI и других производителей, — но лишь потому, что вопрос уже решила Федеральная комиссия по связи (FCC), и два ведомства друг от друга не зависят. Официальная позиция американских властей по поводу ввоза иностранных БПЛА осталась прежней.

Google продолжает настаивать, что не переписывает новостных заголовков, а предлагает читателям «актуальные темы», хотя каждая такая «актуальная тема» представляется как статья издания со ссылкой на оригинал и картинками из него — и всё это в отсутствие компетентной проверки фактов, чтобы убедиться в отсутствии ошибок. С другой стороны, система стала работать качественнее, вопиющего кликбейта как будто стало меньше, указывает The Verge. ИИ перестали ограничивать в длине заголовков, благодаря чему и откровенной чуши в ленте Google Discover поубавилось.

Источник изображения: theverge.com

Источник изображения: theverge.com

ИИ пока не научился разбираться, какие части материалов являются новыми, актуальными, значимыми или правдивыми, он легко путает один материал с другим. 26 декабря он пообещал рассказать о цене игрового ПК Steam Machine, хотя она неизвестна до сих пор; 11 января доложил о выходе портативной консоли Asus ROG Ally X, которая дебютировала ещё в 2024 году. 20 января читателям пообещали рассказать о «новой 3D-технологии под названием Leia Immensity», но открывался материал о компании Visual Semiconductor. Вместо обещанного комментария от производителя видеокарт о дефиците оперативной памяти рассказывалось о производителе оперативной памяти. Как-то читателям Google Discover пообещали бесплатную загрузку Star Wars Outlaws менее чем за сутки — на деле Ubisoft подарила подписчикам в соцсети X только одну копию игры, причём предложение действовало только в Великобритании.

«В прошлом году мы запустили новую функцию в Discover, чтобы помочь людям в изучении тем, которые освещаются несколькими авторами и сайтами. Функция включает в себя полезную ИИ-сводку по теме, изображение и ссылки на связанные материалы. Заголовок сводки отражает информацию с различных сайтов и не переписывается как заголовок отдельной статьи. Эта функция хорошо работает к удовлетворению пользователей, и мы дальше будем экспериментировать с пользовательским интерфейсом, чтобы помогать людям переходить по ссылкам и изучать материалы в интернете», — заявила представитель Google Дженнифер Кутц (Jennifer Kutz).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Google Фото» научились превращать фотографии пользователей в мемы с помощью ИИ
ИИ-поиск Google узнает о планах и вкусах пользователя из Gmail и «Фото» — но от этого можно будет отказаться
Как заставить Google лгать: писатель внушил ИИ-поиску, что его кот говорит по-кантонски
ИИ обманул сам себя: ChatGPT, Gemini и Grok провалили тест на распознавание видео от Sora
В Google DeepMind удивились спешке OpenAI с внедрением рекламы в ChatGPT
ИИ-бот Grok «раздевает» по 190 людей в минуту — за 11 дней создано 3 млн дипфейков, в том числе с детьми
Теги: google, новости, ии
google, новости, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.