Google узаконила ИИ-кликбейт — переписанные ИИ заголовки «хорошо работают», даже с ошибками

В начале декабря авторитетный ресурс The Verge пожаловался, что Google начала подменять в ленте Discover оригинальные новостные заголовки на не соответствующий действительности кликбейт. Тогда ещё была надежда, что компания просто экспериментирует, но теперь она заявила, что созданные с помощью ИИ заголовки Google Discover — функция, которая «хорошо работает к удовлетворению пользователей». Фактические ошибки никуда не делись.

Создаваемые ИИ новостные заголовки чем-то сродни новым обложкам изданий в книжном магазине, и эти обложки не всегда отражают содержимое тома. На минувшей неделе ИИ Google сообщил пользователям, что «США отменили запрет на импорт иностранных дронов» со ссылкой на материал PCMag. Журналистам ресурса пришлось дополнять новость и разъяснять читателям, что в действительности в январе 2026 года Минторг США отказался от попыток ограничивать импорт дронов DJI и других производителей, — но лишь потому, что вопрос уже решила Федеральная комиссия по связи (FCC), и два ведомства друг от друга не зависят. Официальная позиция американских властей по поводу ввоза иностранных БПЛА осталась прежней.

Google продолжает настаивать, что не переписывает новостных заголовков, а предлагает читателям «актуальные темы», хотя каждая такая «актуальная тема» представляется как статья издания со ссылкой на оригинал и картинками из него — и всё это в отсутствие компетентной проверки фактов, чтобы убедиться в отсутствии ошибок. С другой стороны, система стала работать качественнее, вопиющего кликбейта как будто стало меньше, указывает The Verge. ИИ перестали ограничивать в длине заголовков, благодаря чему и откровенной чуши в ленте Google Discover поубавилось.

ИИ пока не научился разбираться, какие части материалов являются новыми, актуальными, значимыми или правдивыми, он легко путает один материал с другим. 26 декабря он пообещал рассказать о цене игрового ПК Steam Machine, хотя она неизвестна до сих пор; 11 января доложил о выходе портативной консоли Asus ROG Ally X, которая дебютировала ещё в 2024 году. 20 января читателям пообещали рассказать о «новой 3D-технологии под названием Leia Immensity», но открывался материал о компании Visual Semiconductor. Вместо обещанного комментария от производителя видеокарт о дефиците оперативной памяти рассказывалось о производителе оперативной памяти. Как-то читателям Google Discover пообещали бесплатную загрузку Star Wars Outlaws менее чем за сутки — на деле Ubisoft подарила подписчикам в соцсети X только одну копию игры, причём предложение действовало только в Великобритании.

«В прошлом году мы запустили новую функцию в Discover, чтобы помочь людям в изучении тем, которые освещаются несколькими авторами и сайтами. Функция включает в себя полезную ИИ-сводку по теме, изображение и ссылки на связанные материалы. Заголовок сводки отражает информацию с различных сайтов и не переписывается как заголовок отдельной статьи. Эта функция хорошо работает к удовлетворению пользователей, и мы дальше будем экспериментировать с пользовательским интерфейсом, чтобы помогать людям переходить по ссылкам и изучать материалы в интернете», — заявила представитель Google Дженнифер Кутц (Jennifer Kutz).