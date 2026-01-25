На базе процессоров Nvidia готовятся не менее восьми моделей ноутбуков

В текущем квартале, после некоторой задержки, на рынок должен поступить первый ноутбук на основе процессора Nvidia N1X собственной разработки, который предсказуемо использует Arm-совместимую архитектуру. Теперь появилась информация о том, что партнёры Nvidia в целом представят не менее восьми моделей ноутбуков на базе процессоров N1 и N1X.

По меньшей мере, как стало известно с подачи одного любителя анализировать информацию в общедоступных источниках, Lenovo готовит шесть моделей ноутбуков на базе процессоров N1 и N1X, причём среди них есть и игровая версия с 15-дюймовым дисплеем (Legion 7). В серии Ideapad Slim 5 на базе этих процессоров будут предложены ноутбуки с диагональю дисплея 14 и 16 дюймов соответственно, а трансформируемое устройство Yoga 9 получит 16-дюймовый дисплей. В серии Yoga Pro 7 будут предлагаться 15-дюймовые ноутбуки на базе процессоров N1 и N1X соответственно.

Ещё две модели ноутбуков на основе таких процессоров Nvidia готовит Dell и её родственная марка Alienware соответственно. Они также должны выйти в начале текущего года. По сути, у покупателей даже будет некоторый выбор в первые недели продаж. Возможно, Nvidia лишь выбрала не совсем удачный период для вывода новой платформы на рынок ПК, ведь дефицит памяти так задрал цены, что спрос на ноутбуки стремительно падает.