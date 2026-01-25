На Meta✴ снова подали в суд — компанию обвинили в нарушении конфиденциальности в WhatsApp

Международная группа истцов подала иск в окружной суд Сан-Франциско в США, обвинив Meta✴ Platforms в ложных заявлениях по поводу конфиденциальности и безопасности чатов в принадлежащем компании мессенджере WhatsApp. Истцы уверены, что разработчик хранит и анализирует все якобы «частные» сообщения пользователей платформы.

Meta✴ сделала функцию сквозного шифрования главной особенностью своего мессенджера WhatsApp. Эта функция работает таким образом, что передаваемые в чате сообщения доступны только отправителю и получателю, но не владельцу мессенджера. Компания не раз заявляла, что функция сквозного шифрования активирована по умолчанию, благодаря чему «сообщения могут читать, слушать и пересылать только участники чата».

В новом иске против Meta✴ сказано, что заявления компании о конфиденциальности не соответствуют действительности. Авторы иска заявили, что Meta✴ и WhatsApp «хранят, анализируют и имеют доступ ко всем якобы «частным» сообщениям пользователей WhatsApp». На этом основании обе компании и их руководство обвиняются в мошенничестве в отношении миллиардов пользователей мессенджера по всему миру.

Представитель Meta✴, которая купила WhatsApp в 2014 году, назвал иск «необоснованным» и заявил, что компания намерена «добиться санкций против адвокатов истцов». «Любое утверждение о том, что сообщения людей в WhatsApp не зашифрованы, категорически не соответствует действительности и абсурдно», — говорится в электронном письме представителя Meta✴ Энди Стоуна (Andy Stone). Он также добавил, что сервис использует сквозное шифрование уже десять лет, а новый иск, по его мнению, является «необоснованным вымыслом».

В число соистцов в рамках этого разбирательство вошли пользователи WhatsApp из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР. Они утверждают, что Meta✴ хранит содержание сообщений пользователей и что сотрудники компании могут получить к ним доступ. В иске упоминаются некие лица, которые помогли обнародовать эту информацию, хотя о ком именно идёт речь, там не сказано. На данном этапе адвокаты истцов просят суд утвердить коллективный иск.