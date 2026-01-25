Apple покажет результаты внедрения ИИ-моделей Google Gemini в свои устройства в следующем месяце

Не так давно Apple и Google объявили о подписании нового партнёрского соглашения, в рамках которого ИИ-модели семейства Gemini станут основой для голосового помощника Siri, но будут функционировать на базе собственной инфраструктуры производителя iPhone. Теперь же журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) сообщил, что первые результаты партнёрства компаний можно будет увидеть с выходом iOS 26.4 в следующем месяце.

В сообщении сказано, что Apple планирует в той или иной мере продемонстрировать публике работу фирменных ИИ-функций. Гурман также поделился некоторыми любопытными подробностями о том, как возникло новое партнёрство между Apple и Google.

«Похоже, что сегодня Apple находится менее чем в месяце от того, чтобы раскрыть результаты этого партнёрства. Компания планирует анонсировать новую Siri во второй половине февраля, когда и продемонстрирует её функциональность. Пока неясно, будет ли это крупное мероприятие или более скромное, в формате контролируемого брифинга. Возможно, оно пройдёт в меди-пространстве Apple в Нью-Йорке. Так или иначе, Apple находится всего в нескольких неделях от того, чтобы наконец выполнить связанные с Siri обещания, которые были даны на конференции WWDC ещё в июне 2024 года», — говорится в сообщении Гурмана.

Появление новых ИИ-функций в iOS 26.4 должно сделать Siri более осведомлённой о происходящем на экране пользовательского устройства. Она будет знать больше о самом владельце устройства, а также сможет выполнять разные действия в приложениях от имени пользователя. Модели Gemini, обеспечивающие работу этих функций в системе Private Cloud Compute, внутри компании носят название Apple Foundation Models v10. В их основе большая языковая модель с 1,2 трлн параметров. Однако это лишь первый этап внедрения новых функций и в iOS 27 Siri должна стать ещё более продвинутой.

На прошлой неделе Гурман писал, что Apple внедрит функции в стиле чат-бота по всей системе iOS 27, а также в macOS 27. Эти функции будут работать на основе алгоритмов Apple Foundation Models v11, и они должны быть близки в плане качества к Gemini 3. Журналист описал их, как «значительно более мощные, чем модели, поддерживающие Siri в iOS 26.4». Однако эти функции, вероятно, будут полагаться на инфраструктуру Google, переговоры по данному вопросу ещё ведутся.

В преддверии объявления о партнёрстве с Google в начале этого месяце Apple изучала несколько других возможных путей развития. По данным источника, производитель iPhone вёл переговоры с Anthropic и OpenAI, рассматривая их в качестве партнёров для обеспечения работы собственных ИИ-функций. Эти переговоры длились с середины прошлого года. В случае Anthropic стороны зашли в тупик в августе, поскольку ИИ-разработчик запросил «несколько миллиардов долларов в год в течение нескольких лет». Заключение сделки с OpenAI также оказалось невыгодным, поскольку разработчик ChatGPT активно переманивал у Apple специалистов по аппаратным продуктам с целью создания собственного устройства на базе ИИ.

После того, как суд признал, что партнёрство Apple и Google, в рамках которого поисковик последней используется по умолчанию в браузере Safari, не является незаконной, сделка по Gemini стала для Apple гораздо более привлекательной. В конечном счёте Apple и Google достигли договорённостей, в результате чего потребители уже в следующем месяце смогут оценить новые возможности Siri. Сейчас уже трудно испытывать энтузиазм по этому поводу, поскольку с момента первого анонса этих нововведений прошло более 1,5 лет.