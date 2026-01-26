Сегодня 26 января 2026
Сокращения в Meta✴ послужили тревожным сигналом для всей отрасли виртуальной реальности

На позапрошлой неделе стало известно, что Meta сократит около 10 % сотрудников своего подразделения Reality Labs, причём коснутся они в основном специалистов, занятых в сфере технологий виртуальной реальности. Для всей отрасли эти события послужили предупреждением по поводу сомнительных перспектив бизнеса в целом.

Источник изображения: Unsplash, Vinicius

По крайней мере, такого мнения придерживаются многие опрошенные CNBC эксперты. В общей сложности была сокращена тысяча человек, по имеющимся данным. В структуре Meta Platforms данные шаги были направлены на смену приоритетов в развитии. Компания собирается больше внимания уделять искусственному интеллекту и умным очкам, которые создаются в сотрудничестве с EssilorLuxottica. В 2014 году Meta потратила на покупку стартапа Oculus VR около $2 млрд, сделав ставку на развитие так называемой «метавселенной», в которой дублируются и расширяются объекты реального мира. Собственно говоря, даже смена названия Facebook на Meta отображала смещение стратегических приоритетов развития компании. С конца 2020 года, тем не менее, профильное подразделение Meta понесло в общей сложности более $70 млрд убытков.

Полный крест на инициативах в сфере виртуальной реальности Meta, судя по всему, не ставит, но приоритеты существенным образом меняются. Если ранее новые модели VR-гарнитур представлялись Meta на профильном мероприятии в октябре, то в прошлом году этого не произошло. Вместо этого были представлены умные очки Ray-Ban за $799, которые оснащались единственным встроенным полупрозрачным дисплеем. Сооснователь Oculus VR Палмер Лаки (Palmer Luckey) отметил, что даже после сокращения штата Meta располагает командой разработчиков в сфере VR, которая по своей численности на порядок превосходит конкурентов. По его мнению, Meta ещё способна оказывать долгосрочное влияние на развитие всей VR-отрасли.

По данным IDC, в прошлом году количество отгруженных устройств виртуальной реальности сократилось на 42,8 % до 3,9 млн штук. С учётом умных очков, весь сегмент таких электронных устройств вырос на 41,6 % до 14,5 млн штук. По сути, на умные очки пришлось 10,6 млн устройств, и эта часть рынка в текущем году должна вырасти на 211,2 %, по мнению представителей IDC. Как считают эксперты, устройства виртуальной реальности в чистом виде интересуют лишь узкий сегмент потребителей, которые сосредоточены главным образом на играх. Перспективы роста в этой нише весьма ограниченные, поэтому и заработать на технологиях виртуальной реальности будет непросто.

Разработчики игр для VR-устройств считают, что в долгосрочной перспективе данный вид развлечений никуда не денется, но сейчас он переживает не самые простые для себя времена. В истории игровой индустрии такие периоды случались. Например, классические игровые приставки Atari были популярны вплоть до 1983 года, но потом рынок резко обвалился, и оживления не наблюдалось вплоть до конца десятилетия, пока Nintendo не вышла на рынок со своими консолями. Разработчики игр для платформы Quest компании Meta сильно зависят от неё, поэтому если она сокращает персонал, то пострадают и участники экосистемы.

Попытка Apple оживить рынок в феврале 2024 года путём анонса гарнитуры Vision Pro особым успехом не увенчалась. Громоздкое устройство за $3499 больше прижилось в корпоративном, а не игровом сегменте. Meta в рамках своего недавнего сокращения персонала прекратила поддержку программ для корпоративных пользователей, которые подразумевал обучение сотрудников на тренажёрах в виртуальной среде. Некоторые участники рынка считают это решение стратегической ошибкой. В период пандемии, как отмечают представители Meta, среда виртуальной реальности стала для многих пользователей способом избежать социальной изоляции. Кроме того, сопутствующие технологии позволили многим непрофессиональным пользователям заняться созданием цифровых объектов и написанием программного обеспечения. Все эти возможности им предоставляла социальная сеть Horizon Worlds, существовавшая в виртуальном мире. Теперь интерес к этой платформе резко снизился, а без поддержки со стороны Meta она вряд ли сможет себя проявить в обозримом будущем.

Источник:

