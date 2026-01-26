Сокращения в Meta✴ послужили тревожным сигналом для всей отрасли виртуальной реальности

На позапрошлой неделе стало известно, что Meta✴ сократит около 10 % сотрудников своего подразделения Reality Labs, причём коснутся они в основном специалистов, занятых в сфере технологий виртуальной реальности. Для всей отрасли эти события послужили предупреждением по поводу сомнительных перспектив бизнеса в целом.

По крайней мере, такого мнения придерживаются многие опрошенные CNBC эксперты. В общей сложности была сокращена тысяча человек, по имеющимся данным. В структуре Meta✴ Platforms данные шаги были направлены на смену приоритетов в развитии. Компания собирается больше внимания уделять искусственному интеллекту и умным очкам, которые создаются в сотрудничестве с EssilorLuxottica. В 2014 году Meta✴ потратила на покупку стартапа Oculus VR около $2 млрд, сделав ставку на развитие так называемой «метавселенной», в которой дублируются и расширяются объекты реального мира. Собственно говоря, даже смена названия Facebook✴ на Meta✴ отображала смещение стратегических приоритетов развития компании. С конца 2020 года, тем не менее, профильное подразделение Meta✴ понесло в общей сложности более $70 млрд убытков.

Полный крест на инициативах в сфере виртуальной реальности Meta✴, судя по всему, не ставит, но приоритеты существенным образом меняются. Если ранее новые модели VR-гарнитур представлялись Meta✴ на профильном мероприятии в октябре, то в прошлом году этого не произошло. Вместо этого были представлены умные очки Ray-Ban за $799, которые оснащались единственным встроенным полупрозрачным дисплеем. Сооснователь Oculus VR Палмер Лаки (Palmer Luckey) отметил, что даже после сокращения штата Meta✴ располагает командой разработчиков в сфере VR, которая по своей численности на порядок превосходит конкурентов. По его мнению, Meta✴ ещё способна оказывать долгосрочное влияние на развитие всей VR-отрасли.

По данным IDC, в прошлом году количество отгруженных устройств виртуальной реальности сократилось на 42,8 % до 3,9 млн штук. С учётом умных очков, весь сегмент таких электронных устройств вырос на 41,6 % до 14,5 млн штук. По сути, на умные очки пришлось 10,6 млн устройств, и эта часть рынка в текущем году должна вырасти на 211,2 %, по мнению представителей IDC. Как считают эксперты, устройства виртуальной реальности в чистом виде интересуют лишь узкий сегмент потребителей, которые сосредоточены главным образом на играх. Перспективы роста в этой нише весьма ограниченные, поэтому и заработать на технологиях виртуальной реальности будет непросто.

Разработчики игр для VR-устройств считают, что в долгосрочной перспективе данный вид развлечений никуда не денется, но сейчас он переживает не самые простые для себя времена. В истории игровой индустрии такие периоды случались. Например, классические игровые приставки Atari были популярны вплоть до 1983 года, но потом рынок резко обвалился, и оживления не наблюдалось вплоть до конца десятилетия, пока Nintendo не вышла на рынок со своими консолями. Разработчики игр для платформы Quest компании Meta✴ сильно зависят от неё, поэтому если она сокращает персонал, то пострадают и участники экосистемы.

Попытка Apple оживить рынок в феврале 2024 года путём анонса гарнитуры Vision Pro особым успехом не увенчалась. Громоздкое устройство за $3499 больше прижилось в корпоративном, а не игровом сегменте. Meta✴ в рамках своего недавнего сокращения персонала прекратила поддержку программ для корпоративных пользователей, которые подразумевал обучение сотрудников на тренажёрах в виртуальной среде. Некоторые участники рынка считают это решение стратегической ошибкой. В период пандемии, как отмечают представители Meta✴, среда виртуальной реальности стала для многих пользователей способом избежать социальной изоляции. Кроме того, сопутствующие технологии позволили многим непрофессиональным пользователям заняться созданием цифровых объектов и написанием программного обеспечения. Все эти возможности им предоставляла социальная сеть Horizon Worlds, существовавшая в виртуальном мире. Теперь интерес к этой платформе резко снизился, а без поддержки со стороны Meta✴ она вряд ли сможет себя проявить в обозримом будущем.