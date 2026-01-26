Потребительская память Samsung подорожала в два-три раза с ноября, и вряд ли остановится

В этот четверг Samsung Electronics будет отчитываться об итогах четвёртого квартала в полном формате, южнокорейская пресса в этой связи решила напомнить, что с ноября прошлого года цены на память данной марки в потребительском сегменте успели вырасти в два или три раза. Этому способствовала концентрация компании на нуждах серверного сегмента.

В корпоративном сегменте Samsung удаётся продавать память на 40 % дороже, чем в потребительском. Соответственно, компании в условиях дефицита выгоднее направлять свои ресурсы именно в корпоративный сегмент. Стоимость модуля DDR5-5600 объёмом 16 Гбайт с ноября прошлого года выросла более чем в два раза. Стоимость NAND и SSD в потребительском сегменте за этот период удвоилась, причём этой участи не избежали даже внешние накопители. Оптовым покупателям накопители Samsung объёмом 1 Тбайт и 2 Тбайт сейчас недоступны для заказа.

Недавно, напомним, Samsung пришлось опровергать слухи о предстоящем повышении отпускных цен на свою память на 80 %. Так или иначе, складские запасы DRAM этой марки сократились до шести недель, хотя их обычная величина измеряется запасом, достаточным для обеспечения рынка на срок от 10 до 12 недель. Samsung остаётся крупнейшим поставщиком памяти в мире, у прочих игроков ситуация может быть ещё хуже. В серверном сегменте, как ожидает TrendForce, компания Samsung поднимет цены на DRAM на 60–70 % в текущем квартале.

Контрактные цены на NAND с января Samsung тоже собирается повысить, хотя точное значение прироста пока не сообщается. Если неофициальные источники называли величину до 100 %, то знакомые с планами компании источники предпочитают упоминать более консервативный прирост, в любом случае превышающий 50 %. Примеру Samsung на рынке NAND готова последовать и конкурирующая SK hynix, а вот Sandisk якобы замахивается не 100-процентное повышение цен. В среднем, в первом квартале память типа NAND должна подорожать на 50–80 %.