Катастрофическое январское обновление Windows 11 ломает ещё и загрузку некоторых ПК

Microsoft подтвердила, что у некоторых пользователей могут возникнуть проблемы с загрузкой ПК после установки обновления безопасности KB5074109, выпущенного 13 января. Это в дополнение к множеству других проблем, о которых сообщалось ранее с момента выхода катастрофического обновления Patch Tuesday от Microsoft.

К настоящему моменту Microsoft выпустила два экстренных патча для Windows 11, чтобы устранить серьёзные ошибки, появившиеся после обновления безопасности, впущенного 13 января. Однако последняя проблема, из-за которой некоторые ПК могут не загружаться, пока не устранена.

«Microsoft получила ограниченное количество сообщений о проблеме, из-за которой устройства не загружаются с кодом ошибки “UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME” после установки обновления безопасности Windows за январь 2026 года, выпущенного 13 января 2026 года, и последующих обновлений. На затронутых устройствах отображается чёрный экран с сообщением “На вашем устройстве возникла проблема, требуется перезагрузка. Вы можете перезагрузить устройство”. На данном этапе устройство не может завершить загрузку и требует выполнения шагов ручного восстановления», — подтвердила компания в своём онлайн-бюллетене.

Microsoft заявляет, что эта проблема, вероятно, затронет пользователей, работающих с Windows 11 версий 24H2 и 25H2 на физических компьютерах. В компании добавили, что изучают потенциальные решения и обходные пути. Сейчас для решения указанной проблемы потребуется вручную восстановить свой ПК, войдя в среду восстановления Windows и удалив последнее обновление безопасности за январь 2026 года.

Компания заявляет, что получила ограниченное количество сообщений об указанной проблеме, но не предоставила объяснения причин невозможности загрузки ПК или того, можно ли этого избежать.

Это последняя из длинной череды проблем, появившихся с обновлениями Patch Tuesday в этом месяце. После установки обновления KB5074109 сначала некоторые пользователи пожаловались, что ПК под управлением версии 23H2 не могли выключиться или перейти в спящий режим, а ПК под управлением версий 24H2 и 25H2 не могли войти в систему при использовании удалённого рабочего стола. Несколько дней спустя появились сообщения о проблемах в работе Outlook, Dropbox и OneDrive после установки обновления, что вынудило Microsoft выпустить два экстренных патча для устранения этих критических ошибок. Судя по всему, с появлением сообщений о невозможности загрузки некоторых ПК Microsoft потребуется выпустить третье внеплановое обновление для решения этой проблемы.