Сегодня 26 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Катастрофическое январское обновление Wi...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Катастрофическое январское обновление Windows 11 ломает ещё и загрузку некоторых ПК

Microsoft подтвердила, что у некоторых пользователей могут возникнуть проблемы с загрузкой ПК после установки обновления безопасности KB5074109, выпущенного 13 января. Это в дополнение к множеству других проблем, о которых сообщалось ранее с момента выхода катастрофического обновления Patch Tuesday от Microsoft.

Источник изображения: Windows.com

Источник изображения: Windows.com

К настоящему моменту Microsoft выпустила два экстренных патча для Windows 11, чтобы устранить серьёзные ошибки, появившиеся после обновления безопасности, впущенного 13 января. Однако последняя проблема, из-за которой некоторые ПК могут не загружаться, пока не устранена.

«Microsoft получила ограниченное количество сообщений о проблеме, из-за которой устройства не загружаются с кодом ошибки “UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME” после установки обновления безопасности Windows за январь 2026 года, выпущенного 13 января 2026 года, и последующих обновлений. На затронутых устройствах отображается чёрный экран с сообщением “На вашем устройстве возникла проблема, требуется перезагрузка. Вы можете перезагрузить устройство”. На данном этапе устройство не может завершить загрузку и требует выполнения шагов ручного восстановления», — подтвердила компания в своём онлайн-бюллетене.

Источник изображения здесь и ниже: Windows Central / Mauro Huculak

Источник изображения здесь и ниже: Windows Central / Mauro Huculak

Microsoft заявляет, что эта проблема, вероятно, затронет пользователей, работающих с Windows 11 версий 24H2 и 25H2 на физических компьютерах. В компании добавили, что изучают потенциальные решения и обходные пути. Сейчас для решения указанной проблемы потребуется вручную восстановить свой ПК, войдя в среду восстановления Windows и удалив последнее обновление безопасности за январь 2026 года.

Компания заявляет, что получила ограниченное количество сообщений об указанной проблеме, но не предоставила объяснения причин невозможности загрузки ПК или того, можно ли этого избежать.

Это последняя из длинной череды проблем, появившихся с обновлениями Patch Tuesday в этом месяце. После установки обновления KB5074109 сначала некоторые пользователи пожаловались, что ПК под управлением версии 23H2 не могли выключиться или перейти в спящий режим, а ПК под управлением версий 24H2 и 25H2 не могли войти в систему при использовании удалённого рабочего стола. Несколько дней спустя появились сообщения о проблемах в работе Outlook, Dropbox и OneDrive после установки обновления, что вынудило Microsoft выпустить два экстренных патча для устранения этих критических ошибок. Судя по всему, с появлением сообщений о невозможности загрузки некоторых ПК Microsoft потребуется выпустить третье внеплановое обновление для решения этой проблемы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft случайно сломала «Блокнот», Paint и «Ножницы» в Windows 11 — исправление уже готово
Проблемное январское обновление Windows 11 отказывается удаляться — два способа вернуть систему в норму
У свежего обновления Windows 11 вскрылись новые баги — оно ломает спящий режим, Citrix Director и не только
Конец приватности Windows 11: Microsoft согласилась отдавать ключи шифрования пользователей властям
Microsoft подтвердила ошибку в Windows 11, из-за которой некоторые ПК перестали выключаться, и предложила «костыль»
Вышел Wine 11 — запуск Windows-приложений и игр в Linux и macOS стал почти «родным»
Теги: windows 11, обновление, операционная система
windows 11, обновление, операционная система
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.