Разработчики мобильных процессоров не остаются в стороне от бума ИИ. Данные о сотрудничестве Google и MediaTek в сфере разработки тензорных процессоров для систем ИИ первой из компаний способствовали росту курса акций второй до рекордных высот. За пару торговых сессий акции MediaTek выросли в цене на 19 %.

Только по итогам понедельника они подорожали на 8,6 %, как отмечает Bloomberg, а двухдневный прирост на 19 % вообще является рекордом для этой компании. Сейчас ценные бумаги MediaTek находятся на историческом максимуме своей курсовой стоимости. Положительная динамика в целом наблюдается уже на протяжении двух месяцев подряд.

MediaTek не единственный партнёр Google по разработке тензорных процессоров для систем ИИ. Ранее в этом качестве выступала Broadcom. Если учесть, что в сегменте смартфонов потенциал роста рынка, с учётом специализации MediaTek на среднем и начальном ценовом диапазоне, в ближайшие годы будет сильно ограничен, то переключение на более прибыльный серверный сегмент станет для компании хорошим выходом из неприятной ситуации.

Тайваньский индекс Taiex в понедельник вырос до исторического максимума, поскольку помимо MediaTek, его толкали вверх акции производителя памяти Nanya Technology и контрактного производителя чипов UMC. Характерно, что акции TSMC при этом упали в цене на 0,9 %. Инвесторы могут надеяться на превышение реальными финансовыми результатами MediaTek прогнозных величин, что и способствует росту котировок акций этой компании.