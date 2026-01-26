Сегодня 26 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Стратегия Blizzard в честь 35-летия приоткроет зав...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Blizzard в честь 35-летия приоткроет завесу тайны над будущим World of Warcraft, Diablo, Overwatch и Hearthstone, но не StarCraft

В 2026 году Blizzard Entertainment исполнится 35 лет, и празднование юбилея американский издатель и разработчик начнёт с серии презентаций, посвящённых будущему своих главных франшиз.

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Инициатива получила название Blizzard Showcase — компания позиционирует её как цикл материалов от разработчиков с крупными анонсами и тизерами по «всем нашим вселенным». В их число, судя по всему, StarCraft не входит.

«Вы пробивались через World of Warcraft, сражались в Diablo, разыгрывали карты в Hearthstone и держали строй в Overwatch. Вместе мы прошли долгий путь. Теперь начинается следующая глава», — интригует Blizzard.

С 29 января по 12 февраля Blizzard проведёт четыре трансляции, на которых приоткроет завесу тайны над тем, что ждёт дальше её главные франшизы:

  • World of Warcraft — 29 января (20:00 МСК) на YouTube и Twitch;
  • Overwatch — 4 февраля (21:00 МСК) на YouTube и Twitch;
  • Hearthstone — 9 февраля (20:30 МСК) на YouTube и Twitch;
  • Diablo — 12 февраля (1:00 МСК) на YouTube и Twitch.

В сопровождавшем анонс тизере под названием «Blizzard: Следующая глава» (см. видео выше) показали около 400 физических артефактов в честь значимых моментов из истории компании.

«Отмечайте даты в календарях и подключайтесь к трансляциям! Их можно также посмотреть в записи. Нам не терпится показать вам, над чем мы столько работали... а на предстоящем BlizzCon 2026 новинок будет ещё больше!» — пообещала Blizzard.

BlizzCon 2026 пройдёт с 12 по 13 сентября. По слухам, на фестивале представят шутер от третьего лица во вселенной StarCraft, новое дополнение к Diablo IV, новости об аддоне The Last Titan для World of Warcraft и так далее.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Слухи: следующая презентация State of Play не заставит себя долго ждать
В Италии запустили расследование агрессивной монетизации мобильных игр Activision Blizzard
Журналисты показали, как выглядит версия Diablo IV для Китая — никакой крови, черепов и скелетов
Стратегию Void War удалили из Steam за нарушение авторских прав — игра похожа на смесь FTL: Faster Than Light и Warhammer 40,000
Амбициозный мультиплеерный мод Bully Online «не выжил бы ни при каких условиях», хоть и не представлял для Take-Two никакой угрозы
Европейская гражданская инициатива Stop Killing Games прошла отбор и будет рассмотрена в Евросоюзе — петицию поддержали почти 1,3 млн жителей ЕС
Теги: world of warcraft, overwatch, hearthstone, diablo, blizzard entertainment
world of warcraft, overwatch, hearthstone, diablo, blizzard entertainment
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.