Blizzard в честь 35-летия приоткроет завесу тайны над будущим World of Warcraft, Diablo, Overwatch и Hearthstone, но не StarCraft

В 2026 году Blizzard Entertainment исполнится 35 лет, и празднование юбилея американский издатель и разработчик начнёт с серии презентаций, посвящённых будущему своих главных франшиз.

Инициатива получила название Blizzard Showcase — компания позиционирует её как цикл материалов от разработчиков с крупными анонсами и тизерами по «всем нашим вселенным». В их число, судя по всему, StarCraft не входит.

«Вы пробивались через World of Warcraft, сражались в Diablo, разыгрывали карты в Hearthstone и держали строй в Overwatch. Вместе мы прошли долгий путь. Теперь начинается следующая глава», — интригует Blizzard.

С 29 января по 12 февраля Blizzard проведёт четыре трансляции, на которых приоткроет завесу тайны над тем, что ждёт дальше её главные франшизы:

World of Warcraft — 29 января (20:00 МСК) на YouTube и Twitch;

Overwatch — 4 февраля (21:00 МСК) на YouTube и Twitch;

Hearthstone — 9 февраля (20:30 МСК) на YouTube и Twitch;

Diablo — 12 февраля (1:00 МСК) на YouTube и Twitch.

В сопровождавшем анонс тизере под названием «Blizzard: Следующая глава» (см. видео выше) показали около 400 физических артефактов в честь значимых моментов из истории компании.

«Отмечайте даты в календарях и подключайтесь к трансляциям! Их можно также посмотреть в записи. Нам не терпится показать вам, над чем мы столько работали... а на предстоящем BlizzCon 2026 новинок будет ещё больше!» — пообещала Blizzard.

BlizzCon 2026 пройдёт с 12 по 13 сентября. По слухам, на фестивале представят шутер от третьего лица во вселенной StarCraft, новое дополнение к Diablo IV, новости об аддоне The Last Titan для World of Warcraft и так далее.