Нужно больше памяти: Micron вложит $24 млрд в расширение производства NAND в Сингапуре

Производителей памяти нередко обвиняют в нерасторопности, которая в условиях резкого роста на продукцию приводит к дефициту и росту цен, но американская Micron Technology демонстрирует готовность наращивать производственные мощности. В Сингапуре она расширит своё предприятие по выпуску NAND, вложив $24 млрд.

Компания на этой неделе объявила о закладке фундамента нового предприятия по выпуску NAND в Сингапуре, которое расположится рядом с уже существующим. На протяжении последующих 10 лет в развитие этой площадки будет вложено $24 млрд, в итоге здесь появятся дополнительные 65 000 квадратных метров «чистых комнат» для обработки кремниевых пластин. Новое предприятие начнёт выдавать продукцию со второй половины 2028 года, оно позволит создать около 1600 рабочих мест.

Micron не скрывает, что расширение производства NAND потребовалось для удовлетворения спроса на твердотельную память со стороны сегмента ИИ. В этом месяце, напомним, Micron также договорилась о покупке предприятия PSMC на Тайване, которое будет переоборудовано под упаковку памяти типа HBM. Конкурирующие Samsung и SK hynix, по имеющимся данным, не готовы вкладываться в расширение производства NAND в текущем году, и даже планируют сократить объёмы выпуска такой продукции на 5 %, отдавая предпочтение производству DRAM. В Сингапуре у Micron сосредоточено производство NAND, она выпускает 98 % своей продукции такого типа в этом крохотном государстве. Здесь также строится предприятие по упаковке HBM, на которое будет потрачено $7 млрд — свою работу оно начнёт в 2027 году. В США компания начала строительство нового комплекса по выпуску DRAM, в которое будет вложено около $100 млрд за ближайшие пару десятилетий.