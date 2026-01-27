«Самый опустошительный момент в карьере»: звезда ремейка Prince of Persia: The Sands of Time узнала об отмене игры вместе с остальным миром

Недавняя отмена ремейка культового приключенческого экшена Prince of Persia: The Sands of Time от издательства Ubisoft и разработчиков из Ubisoft Montreal больно ударила не только по фанатам, но и по причастным к проекту.

Канадская актриса пакистанского происхождения Эман Айяз (Eman Ayaz), которую фанаты связывали с озвучкой принцессы Фары в переосмыслении «Песков времени», рассказала о «самом опустошительном моменте в карьере».

По словам Айяз, три года назад она получила «судьбоносную роль в судьбоносном проекте», ради которой впоследствии отказывалась от других предложений. Артистка «ждала и ждала» дня релиза, чтобы наконец начать говорить о нём.

Айяз до сих пор связана соглашением о неразглашении, поэтому не может раскрыть характер и другие детали своего «судьбоносного проекта», но, судя по всему, речь идёт о ремейке Prince of Persia: The Sands of Time.

Ещё месяц или два назад Айяз снималась в рекламе для проекта, а на прошлой неделе вместе с остальным миром узнала о его отмене. Событие стало для артистки «тотальным шоком» и «самым опустошительным моментом» за всю карьеру.

«К сожалению, индустрия развлечений — это ещё и обеспечение денежного потока. Это означает решения, которые расценивают человеческие жизни как сопутствующий ущерб, а искусство — как одноразовый контент», — посетовала Айяз.

Она считает, что выдала на проекте лучшую актёрскую игру в своей карьере, но теперь этого никто не увидит — будто его никогда и не было. Но для Айяз и других причастных он существовал и «навсегда останется в наших сердцах».