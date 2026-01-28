SoftBank готовится вложить в OpenAI ещё $30 млрд

Напомним, прошлый год SoftBank завершила рекордными вложениями в капитал OpenAI на общую сумму более $40 млрд, хотя найти всю необходимую сумму к заданному сроку было и не так просто. По новым данным, этим японская корпорация ограничиваться не собирается, и сейчас ведёт переговоры с OpenAI о дополнительных инвестициях в размере $30 млрд.

Об этом сегодня сообщили Bloomberg и Reuters вслед за The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. На данном этапе сумма инвестиций ещё не закреплена, да и сами переговоры могут завершиться безрезультатно. На данный момент SoftBank принадлежат около 11 % акций OpenAI, последняя при этом формально остаётся частным стартапом. Считается, что переговоры с SoftBank являются частью нового раунда финансирования, в рамках которого OpenAI надеется привлечь от $50 до $100 млрд и увеличить капитализацию стартапа до суммы в диапазоне от $750 до $830 млрд.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) проводит встречи с потенциальными инвесторами на Ближнем Востоке. Непосредственно SoftBank активизировала свою инвестиционную деятельность в последние месяцы, купив разработчика ИИ-чипов Ampere Computing за $6,5 млрд и объявив о намерениях приобрести у ABB робототехнический бизнес за $5,4 млрд. На всё это, включая инвестиции в OpenAI в размере $22,5 млрд, потребовались деньги. SoftBank пришлось продать свои акции T-Mobile и Nvidia, а также взять кредиты под залог имеющихся акций Arm.