SoftBank успела вложить в OpenAI все обещанные $41 млрд

Как уже сообщалось ранее, японская корпорация SoftBank ближе к концу года начала судорожно искать средства, чтобы вложить в OpenAI обещанные в апреле несколько десятков миллиардов долларов США. Оставшиеся $22,5 млрд были переданы OpenAI на этой неделе, как сообщили источники CNBC, теперь японской корпорации принадлежат около 11 % акций американского стартапа.

Помимо $7,5 млрд, переданных ранее OpenAI напрямую, SoftBank также вложила в стартап $11 млрд через совместные проекты с другими инвесторами, поэтому общая сумма вложений вырастает до $41 млрд. По данным источника, без учёта данных инвестиций капитализация OpenAI достигала $260 млрд по состоянию на февраль текущего года. Как считается, с тех пор она выросла в несколько раз, и OpenAI активно спорит с аэрокосмической компанией SpaceX за звание самого дорогого стартапа в мире.

Напомним, что OpenAI в течение ближайших восьми лет собирается вложить в развитие вычислительной инфраструктуры ИИ около $1,4 трлн, но сделки с партнёрами и инвесторами организованы так, что деньги передаются по кругу, а сама OpenAI ничем не рискует. Такие схемы начали беспокоить экспертов, которые всё чаще стали говорить о формировании пузыря в сфере ИИ. Тем более, что денег, имеющихся у техногигантов, на финансирование строительства инфраструктуры для ИИ уже хватать перестало, и долги начинают формироваться за пределами сектора.