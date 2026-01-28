По данным Brand Finance, в начале 2024 года бренд Tesla оценивался в $58,3 млрд, но в прошлом году он подешевел до $43 млрд, а к текущему моменту вообще упал в цене до $27,61 млрд. Таким образом, «уценка» в течение прошлого года достигла $15 млрд или 36 %, и главной причиной такой динамики можно считать политическую активность главы компании Илона Маска (Elon Musk).

Напомним, миллиардер вложил серьёзные суммы в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа (Donald Trump) в 2024 году, и после его инаугурации на время стал «правой рукой» президента США в неформальной должности главы Департамента правительственной эффективности. Решительные реформы и сокращения Маска не понравились многим американцам, но он ещё усугубил ситуацию, выступив с рядом обращений в европейской политической сфере. Тем самым глава Tesla невольно нажил себе противников по обе стороны океана, неприязнь к новоявленному политику стала проецироваться и на продукцию Tesla, объёмы продаж которой резко упали.

К середине 2025 года после конфликта с Трампом Илон Маск покинул Белый дом, но вскоре бизнесмены смогли наладить диалог, хотя сам Маск и не очень любит вспоминать о периоде своей высокой политической активности. Стоимость бренда Tesla снижается уже третий год подряд, но представители Brand Finance поясняют, что на такую динамику влияет и отсутствие у компании достойных внимания новых моделей. К слову, в январе 2023 года бренд Tesla оценивался в $66,2 млрд, но это было пиковым значением.

Tesla за три предыдущих года просела и с точки зрения популярности среди потребителей. В 2023 году на домашнем рынке США её рекомендательный рейтинг достигал 8,2 по десятибалльной шкале, а сейчас этот показатель скатился до минимальных 4,0. Это значит, что всё меньшее количество американцев готово рекомендовать продукцию Tesla своим близким и знакомым. Оценка бренда компании проводилась по итогам опроса не менее чем 1000 респондентов в 18 разных странах. Характерно, что падение стоимости бренда Tesla на $15 млрд наблюдается уже второй год подряд.

При этом в США уровень лояльности автовладельцев вырос по марке Tesla с 90 до 92 % по итогам прошлого года. Этот индикатор показывает, какое количество существующих владельцев электромобилей данной марки готово сохранить их во владении на протяжении следующих 12 месяцев.

Ближайшим конкурентом Tesla на мировом рынке является китайская BYD, её стоимость бренда в прошлом году выросла на 23 % до $17,29 млрд. В целом, в текущей редакции списка самых дорогих брендов Brand Finance пять прочих автопроизводителей обошли Tesla, среди них оказались Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen и Porsche. Японская Toyota лидирует в рейтинге со стоимостью бренда $62,7 млрд. Прошлый год Tesla завершила очередным снижением объёмов поставок электромобилей. Подробный квартальный отчёт компании будет опубликован на этой неделе.