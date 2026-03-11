ChatGPT получил визуальную функцию, которая «заставит» полюбить математику

Компания OpenAI представила новую функцию ChatGPT под названием «динамические визуальные объяснения» (dynamic visual explanations). Функция позволяет не просто читать разъяснения математических и научных концепций в виде текста, а взаимодействовать с интерактивными модулями в реальном времени.

Как поясняет TechCrunch, принцип работы прост. Если спросить, что такое уравнение линзы или как найти площадь круга, ChatGPT выдаст не только текст, но и представит визуальный модуль, в котором можно менять значения переменных и мгновенно наблюдать за изменениями. Например, при изучении теоремы Пифагора можно регулировать длины сторон треугольника и видеть, как пересчитывается гипотенуза.

На данный момент интерактивная визуализация доступна для более чем 70 тем по математике и естественным наукам. Среди них — биномиальный квадрат, закон Шарля, площадь круга, сложные проценты, закон Кулона, разность квадратов, экспоненциальный распад, закон Гука, кинетическая энергия, линейные уравнения и закон Ома. Функция доступна всем авторизованным пользователям ChatGPT, а список тем будет постепенно расширяться.

Запуск нового инструмента примечателен тем, что он смещает роль ChatGPT от простой выдачи готовых ответов к вовлечению пользователя в процесс понимания, отмечает TechCrunch. Приведёт ли это к более глубокому усвоению материала, во многом будет зависеть от того, как именно люди станут использовать эту возможность.

По данным OpenAI, более 140 миллионов человек еженедельно обращаются к ChatGPT с вопросами, связанными с математикой и естественными науками — то есть, теми предметами, которые традиционно вызывают трудности у учащихся. При этом в образовательном сообществе продолжаются споры: часть педагогов опасается чрезмерной зависимости от ИИ, тогда как многие учителя и студенты уже активно интегрируют технологию в учебный процесс.

Отметим, новая функция дополняет другие образовательные инструменты ChatGPT, в частности, режим обучения, который пошагово ведёт пользователя через решение задач, и QuizGPT, позволяющий создавать карточки и проходить тестирование по любой теме. Аналогичную функцию интерактивных диаграмм в ноябре запустил сервис Gemini от Google.