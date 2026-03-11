Сегодня 12 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ChatGPT получил визуальную функцию, кото...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ChatGPT получил визуальную функцию, которая «заставит» полюбить математику

Компания OpenAI представила новую функцию ChatGPT под названием «динамические визуальные объяснения» (dynamic visual explanations). Функция позволяет не просто читать разъяснения математических и научных концепций в виде текста, а взаимодействовать с интерактивными модулями в реальном времени.

Источник изображения: xAI

Источник изображения: xAI

Как поясняет TechCrunch, принцип работы прост. Если спросить, что такое уравнение линзы или как найти площадь круга, ChatGPT выдаст не только текст, но и представит визуальный модуль, в котором можно менять значения переменных и мгновенно наблюдать за изменениями. Например, при изучении теоремы Пифагора можно регулировать длины сторон треугольника и видеть, как пересчитывается гипотенуза.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

На данный момент интерактивная визуализация доступна для более чем 70 тем по математике и естественным наукам. Среди них — биномиальный квадрат, закон Шарля, площадь круга, сложные проценты, закон Кулона, разность квадратов, экспоненциальный распад, закон Гука, кинетическая энергия, линейные уравнения и закон Ома. Функция доступна всем авторизованным пользователям ChatGPT, а список тем будет постепенно расширяться.

Запуск нового инструмента примечателен тем, что он смещает роль ChatGPT от простой выдачи готовых ответов к вовлечению пользователя в процесс понимания, отмечает TechCrunch. Приведёт ли это к более глубокому усвоению материала, во многом будет зависеть от того, как именно люди станут использовать эту возможность.

По данным OpenAI, более 140 миллионов человек еженедельно обращаются к ChatGPT с вопросами, связанными с математикой и естественными науками — то есть, теми предметами, которые традиционно вызывают трудности у учащихся. При этом в образовательном сообществе продолжаются споры: часть педагогов опасается чрезмерной зависимости от ИИ, тогда как многие учителя и студенты уже активно интегрируют технологию в учебный процесс.

Отметим, новая функция дополняет другие образовательные инструменты ChatGPT, в частности, режим обучения, который пошагово ведёт пользователя через решение задач, и QuizGPT, позволяющий создавать карточки и проходить тестирование по любой теме. Аналогичную функцию интерактивных диаграмм в ноябре запустил сервис Gemini от Google.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представители Google и OpenAI готовы выступить в суде в поддержку Anthropic в деле о конфликте с Пентагоном
Google не имеет представления, что станет с её поиском в эпоху ИИ
Google представила Gemini 3.1 Flash-Lite — «самую быструю и экономически эффективную модель семейства»
Андрей Карпатый научил ИИ-агентов проводить сотни экспериментов, пока люди спят
Microsoft предложит компаниям нанимать ИИ-агентов как сотрудников по подписке
«Не воруйте эту книгу»: около 10 000 писателей выпустили «пустую» книгу в знак протеста против ИИ
Теги: openai, chatgpt, ии-сервис, математика, интерактив
openai, chatgpt, ии-сервис, математика, интерактив
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Состояние Павла Дурова сжалось более чем в два раза за год — Forbes переоценил Telegram
Издатели потребовали закрыть крупнейшую пиратскую библиотеку интернета — в ней 140 млн книг и научных статей
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Gemini появился в боковой панели Chrome за пределами США и получил поддержку русского языка
Выпускники лучших китайских вузов массово уходят из ИТ и финансов в промышленность и энергетику
Google рассказала, как улучшит производительность и автономность Android-смартфонов 3 ч.
Microsoft добавит «режим Xbox» на каждый компьютер с Windows 11 4 ч.
Valve отвергла обвинения властей Нью-Йорка в организации азартных игр и сравнила лутбоксы в Counter-Strike 2 c Лабубу 5 ч.
Две критические уязвимости Microsoft Office получили экстренные патчи 5 ч.
Nvidia выпустила Nemotron 3 Super 120B — открытую LLM для ИИ-агентов с пятикратным приростом скорости 6 ч.
Спустя 13 лет моддеры возродили отменённый мультиплеерный шутер Star Wars: First Assault, который должен был проложить дорогу Battlefront 3 6 ч.
Valve: 5863 игры в Steam заработали по $100 000 и больше за прошлый год 6 ч.
Meta запустила ИИ-защиту от фишинговых ссылок и дипфейков знаменитостей 6 ч.
Создатели Styx: Blades of Greed анонсировали Warhammer Blood Bowl — первый трейлер, демо в Steam и бесплатный апгрейд 7 ч.
Спидраннер наткнулся в Uncharted: Drake's Fortune на секрет, который скрывался от игроков почти 20 лет 8 ч.
Новая статья: Обзор GIGABYTE GAMING A16 PRO: самый доступный игровой ноутбук с графикой на 16 Гбайт 3 ч.
Xbox Project Helix получит ИИ-генератор кадров и рейтрейсинг нового поколения — девкиты выйдут в 2027 году 4 ч.
Intel представила мечту анонимов — чип Heracles для работы с зашифрованными данными без дешифровки 5 ч.
Valve рассказала, как будет проверять игры на совместимость с приставкой Steam Machine и VR-гарнитурой Steam Frame 5 ч.
Framework повысила цены на память и SSD для своих ноутбуков и ПК — в третий раз за четыре месяца 6 ч.
Телевизоры Hisense начали показывать неотключаемую рекламу даже при переключении входов и каналов 7 ч.
Apple продаст до конца года около 5 млн MacBook Neo, а будущий Neo 2 получит сенсорный экран 7 ч.
Nvidia бросит вызов Tesla и Waymo на рынке автопилота 10 ч.
Intel внезапно представила десктопные процессоры Core Ultra 200S Plus — ядер больше, память быстрее, а цена ниже 10 ч.
В жаркие дни ИИ ЦОД способны потреблять воды как весь Нью-Йорк за день 12 ч.