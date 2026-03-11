Сегодня 12 марта 2026
Figure показала, как робот на базе Helix 02 убирает гостиную с той же скоростью, что и человек

Калифорнийская компания Figure опубликовала видео, на котором её человекоподобный робот Figure 03 самостоятельно наводит порядок в гостиной. Робот собрал разбросанные игрушки, поправил подушки на диване и протёр поверхность мебели — без какого-либо вмешательства человека.

Источник изображения: Figure

Источник изображения: Figure

Робот работает на основе запатентованной фирменной системы искусственного интеллекта Helix 02, использующей архитектуру vision-language-action. Как пишет Notebookcheck, система позволяет Figure 03 понимать речевые команды и взаимодействовать с объектами в реальной обстановке. Кроме того, робот способен справляться с новыми задачами без дообучения и со скоростью, сопоставимой с движениями человека. Хотя такой темп для роботов нетипичен, однако именно он позволяет работать в жилом пространстве, не создавая лишнего шума и дискомфорта для людей.

Домашняя среда традиционно считается одной из самых сложных для роботов. В отличие от хорошо структурированных заводских или складских помещений, обстановка в жилых комнатах постоянно меняется: предметы разбросаны хаотично, пространство для навигации ограничено, а захват мягких объектов представляет определённую трудность в отличие от промышленных деталей. Несмотря на это, Figure 03 справился с задачей, продемонстрировав способность действовать обеими руками и одновременно перемещаться по комнате.

Figure пока не делает громких заявлений о готовности робота к коммерческим продажам. Демонстрация скорее призвана показать технологический прогресс на фоне растущей конкуренции в этом секторе. Например, недавно на выставке MWC 2026 компания Honor удивила публику танцующим роботом, а XPeng пришлось разбирать свою модель, чтобы убедить зрителей, что под костюмом не прячется человек. Параллельно Samsung анонсировала планы по внедрению человекоподобных роботов в собственное производство.

роботы, figure, человекообразный робот, ии, робототехника
