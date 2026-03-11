Google расширила возможности Gemini в «Документах», «Таблицах», «Презентациях» и «Диске»

Google объявила, что добавила новые возможности помощника с искусственным интеллектом Gemini в рабочих приложениях «Документы», «Таблицы», «Презентации» и в облачном хранилище «Диск». Теперь можно быстро создавать полностью отформатированные черновики, таблицы и слайды на основе данных из Gmail, «Чата» и того же «Диска».

Функция «Помоги мне создать» («Help me create») в «Документах» позволяет пользователю описать, какой документ он хочет создать — Gemini, следуя его инструкциям, соберёт информацию из Gmail, «Чата» или с «Диска» и напишет черновик. Создав первую редакцию документа, Gemini поможет в доработке разделов, не создавая документ заново — «Помоги мне создать» может просто прояснить текст или добавить в него необходимые подробности. Если над документом работают несколько человек, и у каждого свой стиль изложения, можно воспользоваться функцией «Соответствие стилю письма» (Match writing style), чтобы унифицировать текст — Gemini сам предложит правки, чтобы сделать тон и стиль единообразными во всём документе.

Ещё один новый инструмент — «Соответствие формату» (Match the format). Он позволяет скопировать структуру и стиль другого документа. Например, если пользователю понравился чей-то шаблон маршрута путешествия, Gemini наполнит его данными о поездке пользователя. Он соберёт информацию из электронных писем с подтверждениями рейсов, бронированием отелей и прокатом автомобилей.

В «Таблицах» Gemini, как ответили в Google, становится партнёром — ИИ-помощник также извлекает необходимые данные из Gmail и «Диска», после чего создаёт отформатированную электронную таблицу. Появилась функция «Заполнить с помощью Gemini» (Fill with Gemini), позволяющая быстро вносить данные, в том числе генерировать текст, проводить классификации, создавать сводки данных или запрашивать информацию в реальном времени из поиска Google.

Gemini также может генерировать редактируемые слайды для «Презентаций» — они соответствуют общей тематике с учётом контекста из файлов, электронных писем и указанных сайтов. Если не понравился какой-то один слайд, можно попросить Gemini внести в него изменения, например, «подобрать цвета из остальной презентации» или «сделать его более минималистическим». В перспективе Gemini научится создавать презентации целиком, исходя из указанного контекста.

Наконец, «Диск» тоже перестанет быть просто хранилищем файлов, превратившись в активный инструмент для совместной работы, отметили в Google. При поиске данных в «Диске» посредством запросов на естественном языке сервис теперь показывает «Обзоры от ИИ» аналогично тем, что выводятся в основной версии «Google поиска». Чтобы уточнить информацию, пригодится функция «Спросить Gemini о „Диске“» (Ask Gemini in Drive) — она позволяет задавать сложные вопросы по всем документам, письмам в электронной почте, календарю и веб-сайтам.

Все новые функции уже дебютировали в формате бета-версии, и пока воспользоваться ими могут подписчики Google AI Ultra и Pro. Англоязычные пользователи могут поработать с ними в «Документах», «Таблицах», «Презентациях», а пользователи из США — ещё и в «Диске».