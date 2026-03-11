Сегодня 12 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google расширила возможности Gemini в «Д...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google расширила возможности Gemini в «Документах», «Таблицах», «Презентациях» и «Диске»

Google объявила, что добавила новые возможности помощника с искусственным интеллектом Gemini в рабочих приложениях «Документы», «Таблицы», «Презентации» и в облачном хранилище «Диск». Теперь можно быстро создавать полностью отформатированные черновики, таблицы и слайды на основе данных из Gmail, «Чата» и того же «Диска».

Источник изображения: Adarsh Chauhan / unsplash.com

Источник изображения: Adarsh Chauhan / unsplash.com

Функция «Помоги мне создать» («Help me create») в «Документах» позволяет пользователю описать, какой документ он хочет создать — Gemini, следуя его инструкциям, соберёт информацию из Gmail, «Чата» или с «Диска» и напишет черновик. Создав первую редакцию документа, Gemini поможет в доработке разделов, не создавая документ заново — «Помоги мне создать» может просто прояснить текст или добавить в него необходимые подробности. Если над документом работают несколько человек, и у каждого свой стиль изложения, можно воспользоваться функцией «Соответствие стилю письма» (Match writing style), чтобы унифицировать текст — Gemini сам предложит правки, чтобы сделать тон и стиль единообразными во всём документе.

Источник изображения: blog.google

Источник изображения: blog.google

Ещё один новый инструмент — «Соответствие формату» (Match the format). Он позволяет скопировать структуру и стиль другого документа. Например, если пользователю понравился чей-то шаблон маршрута путешествия, Gemini наполнит его данными о поездке пользователя. Он соберёт информацию из электронных писем с подтверждениями рейсов, бронированием отелей и прокатом автомобилей.

В «Таблицах» Gemini, как ответили в Google, становится партнёром — ИИ-помощник также извлекает необходимые данные из Gmail и «Диска», после чего создаёт отформатированную электронную таблицу. Появилась функция «Заполнить с помощью Gemini» (Fill with Gemini), позволяющая быстро вносить данные, в том числе генерировать текст, проводить классификации, создавать сводки данных или запрашивать информацию в реальном времени из поиска Google.

Gemini также может генерировать редактируемые слайды для «Презентаций» — они соответствуют общей тематике с учётом контекста из файлов, электронных писем и указанных сайтов. Если не понравился какой-то один слайд, можно попросить Gemini внести в него изменения, например, «подобрать цвета из остальной презентации» или «сделать его более минималистическим». В перспективе Gemini научится создавать презентации целиком, исходя из указанного контекста.

Источник изображения: blog.google

Источник изображения: blog.google

Наконец, «Диск» тоже перестанет быть просто хранилищем файлов, превратившись в активный инструмент для совместной работы, отметили в Google. При поиске данных в «Диске» посредством запросов на естественном языке сервис теперь показывает «Обзоры от ИИ» аналогично тем, что выводятся в основной версии «Google поиска». Чтобы уточнить информацию, пригодится функция «Спросить Gemini о „Диске“» (Ask Gemini in Drive) — она позволяет задавать сложные вопросы по всем документам, письмам в электронной почте, календарю и веб-сайтам.

Все новые функции уже дебютировали в формате бета-версии, и пока воспользоваться ими могут подписчики Google AI Ultra и Pro. Англоязычные пользователи могут поработать с ними в «Документах», «Таблицах», «Презентациях», а пользователи из США — ещё и в «Диске».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud
Google обеспечит Пентагон ИИ-агентами на базе Gemini
Google не имеет представления, что станет с её поиском в эпоху ИИ
Google назвала лучшие ИИ-модели для создания Android-приложений — лидером оказалась Gemini
Google представила Gemini 3.1 Flash-Lite — «самую быструю и экономически эффективную модель семейства»
ИИ-приложения лучше обычных зарабатывают на старте, но быстрее теряют пользователей
Теги: google, workspace, gemini, ии, документооборот
google, workspace, gemini, ии, документооборот
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Состояние Павла Дурова сжалось более чем в два раза за год — Forbes переоценил Telegram
Издатели потребовали закрыть крупнейшую пиратскую библиотеку интернета — в ней 140 млн книг и научных статей
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Gemini появился в боковой панели Chrome за пределами США и получил поддержку русского языка
Выпускники лучших китайских вузов массово уходят из ИТ и финансов в промышленность и энергетику
Google рассказала, как улучшит производительность и автономность Android-смартфонов 3 ч.
Microsoft добавит «режим Xbox» на каждый компьютер с Windows 11 4 ч.
Valve отвергла обвинения властей Нью-Йорка в организации азартных игр и сравнила лутбоксы в Counter-Strike 2 c Лабубу 5 ч.
Две критические уязвимости Microsoft Office получили экстренные патчи 5 ч.
Nvidia выпустила Nemotron 3 Super 120B — открытую LLM для ИИ-агентов с пятикратным приростом скорости 6 ч.
Спустя 13 лет моддеры возродили отменённый мультиплеерный шутер Star Wars: First Assault, который должен был проложить дорогу Battlefront 3 6 ч.
Valve: 5863 игры в Steam заработали по $100 000 и больше за прошлый год 6 ч.
Meta запустила ИИ-защиту от фишинговых ссылок и дипфейков знаменитостей 6 ч.
Создатели Styx: Blades of Greed анонсировали Warhammer Blood Bowl — первый трейлер, демо в Steam и бесплатный апгрейд 7 ч.
Спидраннер наткнулся в Uncharted: Drake's Fortune на секрет, который скрывался от игроков почти 20 лет 8 ч.
Новая статья: Обзор GIGABYTE GAMING A16 PRO: самый доступный игровой ноутбук с графикой на 16 Гбайт 3 ч.
Xbox Project Helix получит ИИ-генератор кадров и рейтрейсинг нового поколения — девкиты выйдут в 2027 году 4 ч.
Intel представила мечту анонимов — чип Heracles для работы с зашифрованными данными без дешифровки 5 ч.
Valve рассказала, как будет проверять игры на совместимость с приставкой Steam Machine и VR-гарнитурой Steam Frame 5 ч.
Framework повысила цены на память и SSD для своих ноутбуков и ПК — в третий раз за четыре месяца 6 ч.
Телевизоры Hisense начали показывать неотключаемую рекламу даже при переключении входов и каналов 7 ч.
Apple продаст до конца года около 5 млн MacBook Neo, а будущий Neo 2 получит сенсорный экран 7 ч.
Nvidia бросит вызов Tesla и Waymo на рынке автопилота 10 ч.
Intel внезапно представила десктопные процессоры Core Ultra 200S Plus — ядер больше, память быстрее, а цена ниже 10 ч.
В жаркие дни ИИ ЦОД способны потреблять воды как весь Нью-Йорк за день 12 ч.