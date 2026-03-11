OpenAI встроит генератор видео Sora прямо в ChatGPT

Компания OpenAI намерена открыть доступ к генератору видео на основе искусственного интеллекта Sora прямо в интерфейсе ChatGPT. Об этом сообщил ресурс The Information со ссылкой на информированные источники.

Генератор видео Sora помог OpenAI расширить возможности в области мультимодальных технологий ИИ — он выступает конкурентом аналогичным сервисам от Meta✴ и Google. Предназначенные для работы с текстом ИИ-модели уже широко используются как частными лицами, так и предприятиями, и очередным этапом в развитии технологий ИИ стали генераторы статических изображений и видеороликов — они обещают кардинальные изменения в отрасли.

OpenAI запустила Sora как самостоятельное приложение в сентябре 2025 года. Оно позволяет пользователям генерировать видео по текстовым запросам и публиковать их. Разработчик заключил партнёрское соглашение с компанией Disney, согласно которому платформа может генерировать персонажей, которые принадлежат гиганту развлекательной индустрии. Созданные сервисом ролики можно публиковать в соцсетях.

После открытия доступа к Sora через ChatGPT компания OpenAI намерена сохранить генератор видео и как самостоятельное приложение. Сам разработчик информацию об этом не прокомментировал, передаёт Reuters.