Microsoft первой среди крупных компаний встала на сторону Anthropic в её тяжбе с Пентагоном

Microsoft стала первой крупной технологической компанией, вставшей на сторону Anthropic в её споре с Пентагоном по поводу условий военного использования её ИИ-моделей. Она призвала суд к временному запрету на исполнение решения Министерства обороны США о признании Anthropic фактором риска для цепочки поставок, пока рассматривается дело по иску стартапа.

Microsoft предупредила, что «радикальные» и «беспрецедентные» шаги против Anthropic будут иметь «широкие негативные последствия» для американской технологической индустрии.

После отказа стартапа предоставить Пентагону право использования своей модели Claude без каких-либо ограничений, военное ведомство включило его в чёрный список поставщиков, представляющих риск для цепочки поставок. Также администрация президента США потребовала, чтобы все федеральные агентства прекратили использование чат-бота Claude.

После этого Anthropic подала в суд на администрацию Дональда Трампа (Donald Trump), назвав действия правительства «беспрецедентными и незаконными» и отметив, что они «наносят Anthropic непоправимый ущерб», ставя под угрозу контракты на сотни миллионов долларов.

Microsoft заявила, что её «позиция заключается в том, что ИИ должен быть сосредоточен на законных и надлежащим образом защищённых вариантах использования». ИИ, по её словам, «не должен использоваться для проведения внутреннего массового наблюдения или для того, чтобы поставить страну в положение, когда автономные машины могут самостоятельно начать войну».

Microsoft утверждает, что временный запрет необходим для предотвращения дорогостоящих сбоев для поставщиков, которым в противном случае пришлось бы быстро перестраивать свои продукты, зависящие от продукции Anthropic.

В то время как Пентагон отвёл себе шесть месяцев на поэтапное прекращение использования технологий Anthropic, он не предоставил такой же переходный период для подрядчиков, использующих продукцию или услуги Anthropic для выполнения работ в рамках Министерства обороны, сообщила Microsoft. IT-гигант добавил, что временный запретительный приказ позволит выработать решение путём переговоров, одновременно защищая доступ военных к передовым технологиям и гарантируя, что ИИ не будет использоваться для массового наблюдения за гражданами или для проведения военных действий без участия человека. Это «обеспечит более упорядоченный переход и позволит избежать сбоев в продолжающемся использовании передового ИИ американскими военными», отметила компания.

Свои выводы Microsoft указала в поданном в окружной суд США в Сан-Франциско заключении Amicus Curiae. Такие документы подаются сторонами, которые не указаны в деле, но обладают соответствующей экспертизой, или на которых может повлиять исход рассматриваемого дела.