Сегодня 12 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft первой среди крупных компаний ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft первой среди крупных компаний встала на сторону Anthropic в её тяжбе с Пентагоном

Microsoft стала первой крупной технологической компанией, вставшей на сторону Anthropic в её споре с Пентагоном по поводу условий военного использования её ИИ-моделей. Она призвала суд к временному запрету на исполнение решения Министерства обороны США о признании Anthropic фактором риска для цепочки поставок, пока рассматривается дело по иску стартапа.

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

Источник изображения: Wesley Tingey/unsplash.com

Microsoft предупредила, что «радикальные» и «беспрецедентные» шаги против Anthropic будут иметь «широкие негативные последствия» для американской технологической индустрии.

После отказа стартапа предоставить Пентагону право использования своей модели Claude без каких-либо ограничений, военное ведомство включило его в чёрный список поставщиков, представляющих риск для цепочки поставок. Также администрация президента США потребовала, чтобы все федеральные агентства прекратили использование чат-бота Claude.

После этого Anthropic подала в суд на администрацию Дональда Трампа (Donald Trump), назвав действия правительства «беспрецедентными и незаконными» и отметив, что они «наносят Anthropic непоправимый ущерб», ставя под угрозу контракты на сотни миллионов долларов.

Microsoft заявила, что её «позиция заключается в том, что ИИ должен быть сосредоточен на законных и надлежащим образом защищённых вариантах использования». ИИ, по её словам, «не должен использоваться для проведения внутреннего массового наблюдения или для того, чтобы поставить страну в положение, когда автономные машины могут самостоятельно начать войну».

Microsoft утверждает, что временный запрет необходим для предотвращения дорогостоящих сбоев для поставщиков, которым в противном случае пришлось бы быстро перестраивать свои продукты, зависящие от продукции Anthropic.

В то время как Пентагон отвёл себе шесть месяцев на поэтапное прекращение использования технологий Anthropic, он не предоставил такой же переходный период для подрядчиков, использующих продукцию или услуги Anthropic для выполнения работ в рамках Министерства обороны, сообщила Microsoft. IT-гигант добавил, что временный запретительный приказ позволит выработать решение путём переговоров, одновременно защищая доступ военных к передовым технологиям и гарантируя, что ИИ не будет использоваться для массового наблюдения за гражданами или для проведения военных действий без участия человека. Это «обеспечит более упорядоченный переход и позволит избежать сбоев в продолжающемся использовании передового ИИ американскими военными», отметила компания.

Свои выводы Microsoft указала в поданном в окружной суд США в Сан-Франциско заключении Amicus Curiae. Такие документы подаются сторонами, которые не указаны в деле, но обладают соответствующей экспертизой, или на которых может повлиять исход рассматриваемого дела.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Anthropic предупредила, что включение в «чёрный список» Пентагона принесёт ей многомиллиардные убытки
Anthropic запустила ИИ для поиска багов в программном коде, написанном ИИ
Представители Google и OpenAI готовы выступить в суде в поддержку Anthropic в деле о конфликте с Пентагоном
Google обеспечит Пентагон ИИ-агентами на базе Gemini
Все открытые в «Яндекс Браузере» страницы теперь можно обсуждать с «Алисой AI»
Meta✴ купила нашумевшую соцсеть для ИИ-агентов Moltbook
Теги: microsoft, anthropic, пентагон, ии, судебное разбирательство, сша
microsoft, anthropic, пентагон, ии, судебное разбирательство, сша
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Состояние Павла Дурова сжалось более чем в два раза за год — Forbes переоценил Telegram
Издатели потребовали закрыть крупнейшую пиратскую библиотеку интернета — в ней 140 млн книг и научных статей
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Gemini появился в боковой панели Chrome за пределами США и получил поддержку русского языка
Выпускники лучших китайских вузов массово уходят из ИТ и финансов в промышленность и энергетику
Google рассказала, как улучшит производительность и автономность Android-смартфонов 3 ч.
Microsoft добавит «режим Xbox» на каждый компьютер с Windows 11 4 ч.
Valve отвергла обвинения властей Нью-Йорка в организации азартных игр и сравнила лутбоксы в Counter-Strike 2 c Лабубу 5 ч.
Две критические уязвимости Microsoft Office получили экстренные патчи 5 ч.
Nvidia выпустила Nemotron 3 Super 120B — открытую LLM для ИИ-агентов с пятикратным приростом скорости 6 ч.
Спустя 13 лет моддеры возродили отменённый мультиплеерный шутер Star Wars: First Assault, который должен был проложить дорогу Battlefront 3 6 ч.
Valve: 5863 игры в Steam заработали по $100 000 и больше за прошлый год 6 ч.
Meta запустила ИИ-защиту от фишинговых ссылок и дипфейков знаменитостей 6 ч.
Создатели Styx: Blades of Greed анонсировали Warhammer Blood Bowl — первый трейлер, демо в Steam и бесплатный апгрейд 7 ч.
Спидраннер наткнулся в Uncharted: Drake's Fortune на секрет, который скрывался от игроков почти 20 лет 8 ч.
Новая статья: Обзор GIGABYTE GAMING A16 PRO: самый доступный игровой ноутбук с графикой на 16 Гбайт 3 ч.
Xbox Project Helix получит ИИ-генератор кадров и рейтрейсинг нового поколения — девкиты выйдут в 2027 году 4 ч.
Intel представила мечту анонимов — чип Heracles для работы с зашифрованными данными без дешифровки 5 ч.
Valve рассказала, как будет проверять игры на совместимость с приставкой Steam Machine и VR-гарнитурой Steam Frame 5 ч.
Framework повысила цены на память и SSD для своих ноутбуков и ПК — в третий раз за четыре месяца 6 ч.
Телевизоры Hisense начали показывать неотключаемую рекламу даже при переключении входов и каналов 7 ч.
Apple продаст до конца года около 5 млн MacBook Neo, а будущий Neo 2 получит сенсорный экран 7 ч.
Nvidia бросит вызов Tesla и Waymo на рынке автопилота 10 ч.
Intel внезапно представила десктопные процессоры Core Ultra 200S Plus — ядер больше, память быстрее, а цена ниже 10 ч.
В жаркие дни ИИ ЦОД способны потреблять воды как весь Нью-Йорк за день 12 ч.