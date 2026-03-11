Сегодня 12 марта 2026
Спидраннер наткнулся в Uncharted: Drake's Fortune на секрет, который скрывался от игроков почти 20 лет

Кинематографичный приключенческий экшен Uncharted: Drake's Fortune от американской студии Naughty Dog вышел в уже далёком 2007 году, однако до сих пор скрывает спрятанные разработчиками секреты.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Спидраннер Panzerdeer в недавнем видео признался, что, изучая закулисье Uncharted: Drake's Fortune с помощью отладочного меню, наткнулся на секрет, скрывавшийся от игроков без малого 20 лет.

За пределами игровой зоны в главе «Незваные гости» (19-я по счёту) между двумя большими чёрными кубами можно заметить растянувшееся на фоне неба изображение с фотографиями разработчиков игры.

Снимки выполнены в формате фото под арестом — 16 членов команды разработки держат таблички с шуточными прозвищами. Аналогичные изображения сотрудников Naughty Dog в прошлом можно было найти на сайте студии.

Пасхалка присутствует в версиях Drake's Fortune для PS3 и PS4, так что изображение попало в игру неслучайно. В то же время, учитывая расположение снимков, секрет наверняка предназначался для самих разработчиков.

«Как бы то ни было, очень круто видеть, что Naughty Dog добавляет нечто подобное в свои игры. <...> Если до сих пор этот секрет никто не находил, значит он скрывался почти 20 лет, что просто сумасшествие, если задуматься», — заключил Panzerdeer.

Uncharted: Drake's Fortune и две другие игры оригинальной трилогии остаются эксклюзивами консолей PlayStation, тогда как Uncharted 4: A Thief's End и Uncharted: The Lost Legacy вышли в том числе на ПК.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: uncharted: drake's fortune, naughty dog, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
