Valve: 5863 игры в Steam заработали по $100 000 и больше за прошлый год

Valve на крупнейшем мировом мероприятии разработчиков игр GDC представила любопытные статистические данные об активности пользователей в Steam, доходах от игр и потребностях компании. В частности, в январе был установлен новый рекорд по количеству одновременно играющих пользователей — 42 миллиона игроков. Рост цен на компоненты повлиял на линейку нового оборудования, также компании приходится отбиваться от нескольких судебных исков.

Источник изображений: Valve

Источник изображений: Valve

Valve утверждает, что в прошлом году 5863 игры принесли более $100 000 дохода. Всего за год было выпущено более 19 000 новых игр. Компания заявляет, что в Steam добивается успеха больше игр, чем когда-либо прежде, несмотря на опасения перенасыщения рынка. По мнению экспертов, в статистику Valve включены и игры, выпущенные до 2025 года, например популярный многопользовательский киберспортивный шутер Counter-Strike 2.

Valve отметила рост числа пользователей, участвующих в программе «Ежедневные предложения». В общей сложности 1500 игр были представлены в качестве ежедневных предложений, 69 % из них никогда ранее не участвовали в подобных распродажах. В прошлом году 8,2 миллиона пользователей Steam воспользовались «Ежедневным предложением» и приобрели игру, представленную в программе, что, по словам Valve, на 125 % больше, чем годом ранее.

Для любителей географии была представлена карта мира, отображающая местонахождение всех игроков Steam и очаги игровой активности.

Во время секции, посвящённой аппаратному обеспечению, представители Valve c юмором прокомментировали текущую ситуацию с дефицитом компонентов. По их словам, на GDC 2026 не будет никаких анонсов аппаратного обеспечения, «если у кого-нибудь [с собой] нет оперативной памяти». Однако, на всех слайдах по-прежнему указано, что Steam Machine, Steam Frame и Steam Controller выйдут в 2026 году, так что, похоже, никаких изменений в сроках запуска не произошло. А вот цена этих новинок, когда она будет объявлена, может неприятно удивить.

Источник:

valve, steam, gdc 2026, статистика
