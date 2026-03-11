Valve рассказала, как будет проверять игры на совместимость с приставкой Steam Machine и VR-гарнитурой Steam Frame

Ранее в этом году Valve заявляла, что требования к играм для получения статуса совместимости Steam Machine Verified будут гораздо менее строгими, чем для портативной приставки Steam Deck, в основном из-за ограничений энергопотребления последней. Сегодня компания подтвердила эти заявления, представив на конференции GDC 2026 официальные слайды с описанием программ совместимости Steam Machine и Steam Frame Verified.

Из более ранних заявлений Valve уже было известно, что игры, прошедшие проверку совместимости со Steam Deck, также автоматически получат статус Steam Machine Verified. Такие игры должны работать со стабильной частотой от 30 кадров в секунду при разрешении 1080p.

Игры, которые в целом нормально запускались на портативной консоли и имели статус Deck Playable («можно играть»), также получат статус Machine Verified («совместимо»), то есть они точно смогут запускаться на новой Steam Machine и, как можно ожидать, предложат более высокую производительность. А вот игры со статусом Deck Playable, но не работающие на портативной приставке должным образом из-за проблем с управлением или по другим причинам, попадут в категорию Machine Playable.

Наконец, игры, имеющие статус Deck Unsupported («не поддерживаются Deck») из-за ограничений мощности портативной консоли, пройдут повторную оценку совместимости со Steam Machine, после чего получат статус Verified или Playable в зависимости от результатов. Если же игра получила статус Deck Unsupported из-за проблем с работой в операционной системе SteamOS, то она попадёт в категорию Machine Unsupported («не поддерживается Steam Machine»).

Данный подход к оценке совместимости исключает необходимость добавления новых значков подтверждения к играм, а также повторную проверку уже протестированных игр. Библиотека игр, совместимых со Steam Machine, будет огромной с первого дня продаж устройства благодаря работе, проделанной для Steam Deck.

Что же касается VR-гарнитуры Steam Frame, то для неё нет отдельной программы подтверждения совместимости. Valve заявляет, что если игра хорошо работает на вашем ПК, она будет хорошо работать и на Steam Frame. Для автономных VR-игр вообще нет уровня Frame Verified («совместима»). Есть только два уровня: Frame Test («подлежит проверке») и Frame Unsupported («не поддерживается»).

Любая игра, которая ранее получила статус Deck Verified, Deck Playable или Deck Unsupported из-за VR, получит значок Frame Test. Эти игры будут повторно проверены на работоспособность на гарнитуре. Игры, которые были Deck Unsupported из-за производительности и проблем со SteamOS, автоматически получат статус Frame Unsupported.

Valve заявляет, что игры должны полностью поддерживать контроллеры Frame, и к тестированию допускаются как VR-игры, так и игры без VR. Автономные VR-игры должны обеспечивать 90 кадров в секунду без обязательного уровня разрешения, а 2D-игры должны работать в разрешении 720p со стабильными 30 FPS. Наконец, они должны иметь удобный для VR пользовательский интерфейс, легко читаемый в гарнитуре. Для сравнения, Steam Machine не предъявляет никаких требований к читаемости пользовательского интерфейса.