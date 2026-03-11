Сегодня 12 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Valve рассказала, как будет проверять иг...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Valve рассказала, как будет проверять игры на совместимость с приставкой Steam Machine и VR-гарнитурой Steam Frame

Ранее в этом году Valve заявляла, что требования к играм для получения статуса совместимости Steam Machine Verified будут гораздо менее строгими, чем для портативной приставки Steam Deck, в основном из-за ограничений энергопотребления последней. Сегодня компания подтвердила эти заявления, представив на конференции GDC 2026 официальные слайды с описанием программ совместимости Steam Machine и Steam Frame Verified.

Источник изображений: Valve

Источник изображений: Valve

Из более ранних заявлений Valve уже было известно, что игры, прошедшие проверку совместимости со Steam Deck, также автоматически получат статус Steam Machine Verified. Такие игры должны работать со стабильной частотой от 30 кадров в секунду при разрешении 1080p.

Игры, которые в целом нормально запускались на портативной консоли и имели статус Deck Playable («можно играть»), также получат статус Machine Verified («совместимо»), то есть они точно смогут запускаться на новой Steam Machine и, как можно ожидать, предложат более высокую производительность. А вот игры со статусом Deck Playable, но не работающие на портативной приставке должным образом из-за проблем с управлением или по другим причинам, попадут в категорию Machine Playable.

Наконец, игры, имеющие статус Deck Unsupported («не поддерживаются Deck») из-за ограничений мощности портативной консоли, пройдут повторную оценку совместимости со Steam Machine, после чего получат статус Verified или Playable в зависимости от результатов. Если же игра получила статус Deck Unsupported из-за проблем с работой в операционной системе SteamOS, то она попадёт в категорию Machine Unsupported («не поддерживается Steam Machine»).

Данный подход к оценке совместимости исключает необходимость добавления новых значков подтверждения к играм, а также повторную проверку уже протестированных игр. Библиотека игр, совместимых со Steam Machine, будет огромной с первого дня продаж устройства благодаря работе, проделанной для Steam Deck.

Что же касается VR-гарнитуры Steam Frame, то для неё нет отдельной программы подтверждения совместимости. Valve заявляет, что если игра хорошо работает на вашем ПК, она будет хорошо работать и на Steam Frame. Для автономных VR-игр вообще нет уровня Frame Verified («совместима»). Есть только два уровня: Frame Test («подлежит проверке») и Frame Unsupported («не поддерживается»).

Любая игра, которая ранее получила статус Deck Verified, Deck Playable или Deck Unsupported из-за VR, получит значок Frame Test. Эти игры будут повторно проверены на работоспособность на гарнитуре. Игры, которые были Deck Unsupported из-за производительности и проблем со SteamOS, автоматически получат статус Frame Unsupported.

Valve заявляет, что игры должны полностью поддерживать контроллеры Frame, и к тестированию допускаются как VR-игры, так и игры без VR. Автономные VR-игры должны обеспечивать 90 кадров в секунду без обязательного уровня разрешения, а 2D-игры должны работать в разрешении 720p со стабильными 30 FPS. Наконец, они должны иметь удобный для VR пользовательский интерфейс, легко читаемый в гарнитуре. Для сравнения, Steam Machine не предъявляет никаких требований к читаемости пользовательского интерфейса.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Valve: 5863 игры в Steam заработали по $100 000 и больше за прошлый год
Valve отложила Steam Machine: вместо запуска в «начале 2026 года» теперь расплывчатое «надеемся начать поставки в 2026-м»
Steam опубликовала отчёт об используемом геймерами оборудовании, в который никто не поверил
Apple придётся отсрочить анонс умного дисплея для дома из-за нежелающей умнеть Siri
Xreal не выпустит обещанный адаптер Neo для Nintendo Switch — то, что получилось, «не соответствует стандартам»
Палмер Лаки собирает $1 млрд для стартапа по возрождению ретроигр и консолей
Теги: steam machine, steam frame, совместимость, игры
steam machine, steam frame, совместимость, игры
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Состояние Павла Дурова сжалось более чем в два раза за год — Forbes переоценил Telegram
Издатели потребовали закрыть крупнейшую пиратскую библиотеку интернета — в ней 140 млн книг и научных статей
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Gemini появился в боковой панели Chrome за пределами США и получил поддержку русского языка
Выпускники лучших китайских вузов массово уходят из ИТ и финансов в промышленность и энергетику
Google рассказала, как улучшит производительность и автономность Android-смартфонов 3 ч.
Microsoft добавит «режим Xbox» на каждый компьютер с Windows 11 4 ч.
Valve отвергла обвинения властей Нью-Йорка в организации азартных игр и сравнила лутбоксы в Counter-Strike 2 c Лабубу 5 ч.
Две критические уязвимости Microsoft Office получили экстренные патчи 5 ч.
Nvidia выпустила Nemotron 3 Super 120B — открытую LLM для ИИ-агентов с пятикратным приростом скорости 6 ч.
Спустя 13 лет моддеры возродили отменённый мультиплеерный шутер Star Wars: First Assault, который должен был проложить дорогу Battlefront 3 6 ч.
Valve: 5863 игры в Steam заработали по $100 000 и больше за прошлый год 6 ч.
Meta запустила ИИ-защиту от фишинговых ссылок и дипфейков знаменитостей 6 ч.
Создатели Styx: Blades of Greed анонсировали Warhammer Blood Bowl — первый трейлер, демо в Steam и бесплатный апгрейд 7 ч.
Спидраннер наткнулся в Uncharted: Drake's Fortune на секрет, который скрывался от игроков почти 20 лет 8 ч.
Новая статья: Обзор GIGABYTE GAMING A16 PRO: самый доступный игровой ноутбук с графикой на 16 Гбайт 3 ч.
Xbox Project Helix получит ИИ-генератор кадров и рейтрейсинг нового поколения — девкиты выйдут в 2027 году 4 ч.
Intel представила мечту анонимов — чип Heracles для работы с зашифрованными данными без дешифровки 5 ч.
Valve рассказала, как будет проверять игры на совместимость с приставкой Steam Machine и VR-гарнитурой Steam Frame 5 ч.
Framework повысила цены на память и SSD для своих ноутбуков и ПК — в третий раз за четыре месяца 6 ч.
Телевизоры Hisense начали показывать неотключаемую рекламу даже при переключении входов и каналов 7 ч.
Apple продаст до конца года около 5 млн MacBook Neo, а будущий Neo 2 получит сенсорный экран 7 ч.
Nvidia бросит вызов Tesla и Waymo на рынке автопилота 10 ч.
Intel внезапно представила десктопные процессоры Core Ultra 200S Plus — ядер больше, память быстрее, а цена ниже 10 ч.
В жаркие дни ИИ ЦОД способны потреблять воды как весь Нью-Йорк за день 12 ч.