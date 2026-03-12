AMD анонсировала FSR Diamond — технологию нейронного рендеринга для Xbox нового поколения и, возможно, не только

Компания AMD анонсировала новую технологию FSR с кодовым названием Diamond. По словам главы графического подразделения AMD Джека Гуина (Jack Huynh), разработка новой технологии идёт в тесной связи с разработкой консоли Xbox следующего поколения (кодовое название Project Helix).

Ранее Microsoft сообщила, что Xbox следующего поколения будет построена на базе кастомного процессора от AMD и получит поддержку технологий ИИ-масштабирования и многокадровой генерации.

По словам Джека Гуина, FSR Diamond предназначена для нейронного рендеринга следующего поколения, с масштабированием на основе машинного обучения следующего поколения, с поддержкой многокадровой генерации на основе машинного обучения и регенерации лучей следующего поколения для трассировки лучей и трассировки путей. Он добавил, что FSR Diamond оптимизирована для Project Helix и глубоко интегрирована в Xbox GDK, что указывает на более тесную поддержку технологии на уровне платформы, чем на стандартное развёртывание для каждой игры отдельно.

Ранее Microsoft заявила, одной из основных задач при разработке Xbox следующего поколения является фактически объединение двух платформ — Xbox и ПК на базе Windows. Очевидно, что в таком случае FSR Diamond должна быть оптимизирована как для консолей, так и для ПК. Ни AMD, ни Microsoft не сообщили, на базе какой графической архитектуры будет работать GPU новой игровой приставки Xbox. Будет ли это RDNA 5 или унифицированная UDNA, о которой AMD говорила в прошлом, — неизвестно.

Согласно информации инсайдера Kepler_L2, FSR Diamond действительно должна стать эксклюзивом для архитектуры RDNA 5. Официального подтверждения этой информации со стороны AMD и Microsoft нет. Но если это действительно так, то AMD фактически наступит на те же грабли, что и с технологиями FSR 4 и FSR Redstone, официальная поддержка которых обеспечивается только на видеокартах Radeon RX 9000. За это компанию очень сильно критикуют.