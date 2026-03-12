Сегодня 12 марта 2026
Акционеры подали в суд на Intel за сдачу 10 % компании правительству США под давлением Трампа

Личность действующего генерального директора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) сперва настораживала президента США Дональда Трампа (Donald Trump), но после их личной встречи правительство реализовало свои намерения заполучить примерно 10 % акций компании. У этой сделки теперь нашлись противники из числа акционеров Intel, которые подали иск с требованием отменить её.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Как повествует Financial Times, миноритарный акционер Intel Ричард Пейснер (Richard Paisner) подал судебный иск, в котором утверждает, что генеральный директор компании и совет директоров были запуганы американскими властями накануне заключения сделки, и акции Intel на сумму почти $11 млрд были переданы правительству без весомых на то оснований, исключительно под угрозой «атак со стороны Дональда Трампа», как отмечается в источнике. Истец требует отменить сделку, по итогам которых американские власти стали обладателем почти 10 % акций Intel.

По мнению истца, руководство Intel накануне сделки не учитывало интересы акционеров, а заботилось только о собственной репутации, которая могла пострадать от преследований со стороны Дональда Трампа и его окружения. Напомним, что заключению сделки между Intel и правительством США предшествовала кампания по обвинениям главы корпорации Лип-Бу Тана в связях с Китаем из-за его богатой истории инвестиций в капитал китайских компаний. Перед тем, как отправиться «на ковёр» к Трампу, Лип-Бу Тан провёл несколько часов в окружении консультантов, которые постарались подготовить его к этому непростому разговору. Давление на Лип-Бу Тана со стороны Трампа исчезло после того, как руководство Intel договорилось передать 10 % акций компании американским властям в обмен на оставшиеся средства, которые прежней администрацией США были обещаны компании в рамках субсидирования по «Закону о чипах». На момент заключения сделки Intel успела получить $2,2 млрд, но власти США пообещали выплатить оставшиеся $8,9 млрд уже в зачёт сделки по продаже акций.

Истец по новому иску утверждает, что сделка была заключена руководством Intel ради сохранения рабочего места Лип-Бу Тана, которое он мог потерять под натиском Трампа в случае несогласия с его требованиями. Юридическая фирма Skadden, которая при оформлении сделки одновременно представляла интересы как самой Intel, так и Министерства торговли США, тоже обвиняется истцом в нарушении интересов акционеров корпорации, но номинально не выступает ответчиком по этому иску. Истец одновременно обвиняет в пренебрежении интересами акционеров Intel Министерство торговли США и его руководителя Говарда Лютника (Howard Lutnick), а также бывшего председателя совета директоров компании Фрэнка Йири (Frank Yeary).

intel, лип-бу тан, иск, сделка, акционеры
