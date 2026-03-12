Сегодня 12 марта 2026
Память может не подешеветь ещё несколько лет, предупредили участники рынка

Исторически цены на память изменялись циклично, и после этапа их роста следовал этап снижения. В условиях бума искусственного интеллекта, как предупреждают участники рынка, ожидать нового снижения цен на память придётся ещё несколько лет, причём никто не может гарантировать, что память по итогу вообще сможет подешеветь.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Как поясняет CNBC, специфика ситуации заключается ещё и в том, что облачные гиганты, которые стали основными потребителями микросхем и модулей памяти, заключают многолетние контракты на их поставку, поэтому их поведение как раз и будет определять положение дел на рынке памяти в ближайшие несколько лет. Производители ПК, которые с точки зрения обеспечения памятью оказались во вторых рядах, теперь в один голос утверждают, что будут вынуждены поднимать цены на свою продукцию по мере роста стоимости памяти. Представители производящей жёсткие диски Seagate Technology на этой неделе призвали готовиться к многолетнему тренду роста цен на память и принимать его в качестве новой нормы.

SK hynix пояснила CNBC, что в последнее время облачные гиганты и прочие клиенты этого производителя памяти предпочитают заключать многолетние контракты, тогда как ранее они обычно заключались сроком на один год. Подобное мнение высказывают и представители конкурирующей Micron Technology. Руководство Broadcom недавно также пояснило, что по некоторым видам продукции компания обеспечена заказами вплоть до 2028 года, и всё это стало возможным благодаря буму ИИ. Представившая на этой неделе свои новые ИИ-ускорители Meta призналась, что обеспокоена ситуацией с доступностью памяти типа HBM, но для собственных нужд собирается получить её в достаточных количествах.

