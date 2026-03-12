Сегодня 12 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости серверы, кластеры, суперкомпьютеры, пром... Глава FCC пристыдил Amazon: сначала запу...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Глава FCC пристыдил Amazon: сначала запустите свои спутники, потом жалуйтесь на SpaceX

Председатель Федеральной комиссии по связи США (FCC) Брендан Карр (Brendan Carr) обрушился с критикой на Amazon в связи со слабыми темпами запусков спутников после того, как та выступила против плана SpaceX по созданию центра обработки данных на орбите, призвав регулятора отклонить его.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

На прошлой неделе Amazon призвала FCC отклонить заявку SpaceX, обратившейся к регулятору с просьбой дать добро на запуск спутниковой группировки, включающей до 1 млн космических аппаратов на низкой околоземной орбите. Предполагается, что она будет использоваться для формирования сети дата-центров в космосе для поддержки проектов в области искусственного интеллекта.

Amazon охарактеризовала заявку SpaceX как «амбициозную цель, а не реальный план», отметив, что компания предоставила мало подробностей о том, как она намерена «реализовать эти грандиозные заявления».

«Amazon следует сосредоточиться на том, что ей не хватает примерно 1000 спутников для достижения предстоящего рубежа развёртывания, вместо того чтобы тратить время и ресурсы на подачу исков против компаний, которые выводят на орбиту тысячи спутников», — указал Карр в публикации на платформе X.

В конце января этого года Amazon обратилась в FCC с просьбой предоставить отсрочку или продлить срок на 24 месяца — до июля 2028 года — для выполнения требования о развёртывании примерно 1600 интернет-спутников к июлю 2026 года. Компания пояснила, что задержка с запуском спутников произошла по не зависящим от неё причинам, включая «нехватку ракет в ближайшей доступности» и сбои в производстве.

Amazon также отметила в запросе, что FCC ранее предоставляла аналогичные отсрочки. В прошлом месяце FCC одобрила отдельную заявку Amazon на развёртывание 4500 интернет-спутников на орбите, что позволит более чем вдвое увеличить размер её группировки.

У Starlink сейчас на орбите около 9000 спутников, и компания недавно получила разрешение FCC на запуск ещё 7500 космических аппаратов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ напакостил: Amazon созвала экстренное совещание из-за сбоев, вызванных изменениями в коде «с участием генеративного ИИ»
NASA и SpaceX поспорили о ручном управлении при посадке на Луну
SpaceX без объяснения причин перенесла запуск нового Starship с марта на апрель
Nvidia вложит в Nebius Аркадия Воложа $2 млрд для строительства дата-центров под нужды ИИ
Память может не подешеветь ещё несколько лет, предупредили участники рынка
Meta✴ представила четыре собственных ИИ-ускорителя MTIA для инференса — чипы Nvidia и AMD они не заменят
Теги: fcc, amazon, spacex, цод, космос
fcc, amazon, spacex, цод, космос
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Издатели потребовали закрыть крупнейшую пиратскую библиотеку интернета — в ней 140 млн книг и научных статей
Google предложила за $3 вернуть в строй старые ПК, несовместимые с Windows 11
Google завершила крупнейшее поглощение в своей истории: Wiz войдёт в состав Google Cloud
Последний оплот: Panasonic завалили заказами на Blu-ray-рекордеры после ухода конкурентов с рынка
Состояние Павла Дурова сжалось более чем в два раза за год — Forbes переоценил Telegram
В Google Play Games появятся новые платные игры для ПК 53 мин.
«Меня со времён The Witcher 3 так мурашки не пробирали»: финальный трейлер Crimson Desert взбудоражил игроков перед скорым релизом 2 ч.
YouTube начал массово показывать непропускаемые 30-секундные рекламные ролики 2 ч.
Режиссёр Resident Evil 2 посчитал Resident Evil Requiem слишком страшной и призвал добавить в игру режим с милыми зомби — Capcom отреагировала 3 ч.
Google завершила сделку по покупке Wiz за $32 млрд, обеспечив облачным клиентам новые инструменты защиты 3 ч.
«Slay the Spire 2 захватила его жизнь»: из-за новой одержимости гендиректора Pocketpair релизная версия Palworld выйдет «как минимум» на день позже 3 ч.
Google разрешит пробовать мобильные игры перед покупкой 4 ч.
В WhatsApp появились аккаунты для самых маленьких — их полностью контролируют родители 5 ч.
Соавтор Overwatch вернулся с новой игрой — мультиплеерным шутером The Legend of California в открытом мире Дикого Запада 6 ч.
«Эксперт РА» перешло на ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой от «Базиса» 6 ч.
Xiaomi выпустит тонкий и лёгкий ноутбук Xiaomi Book Pro 14 на базе Intel Panther Lake 15 мин.
Google благодаря ИИ-буму впервые вошла в пятёрку крупнейших клиентов Samsung 22 мин.
Dreame показала спортивный кроссовер Nebula Next 01X и пообещала оснастить его твердотельной тяговой батареей 23 мин.
Американский стартап Firefly Aerospace с украинскими корнями успешно запустила ракету Alpha после серии неудач 2 ч.
Война в Иране угрожает игровому мегапроекту Саудовской Аравии на $38 млрд 3 ч.
UMC начнёт выпуск чиплетов из ниобата лития для оптических интерфейсов в ИИ-чипах будущего 3 ч.
Владелица Cybertruck после аварии подала в суд на Tesla и назвала Маска «безответственным торгашом» 3 ч.
Глава FCC пристыдил Amazon: сначала запустите свои спутники, потом жалуйтесь на SpaceX 3 ч.
Amazon потребовала заблокировать запуск миллиона спутников-ЦОД SpaceX — и сама попала под критику 4 ч.
Intel представила чип Heracles, который в 5000 раз быстрее серверных процессоров в вычислениях с FHE 4 ч.