Глава FCC пристыдил Amazon: сначала запустите свои спутники, потом жалуйтесь на SpaceX

Председатель Федеральной комиссии по связи США (FCC) Брендан Карр (Brendan Carr) обрушился с критикой на Amazon в связи со слабыми темпами запусков спутников после того, как та выступила против плана SpaceX по созданию центра обработки данных на орбите, призвав регулятора отклонить его.
На прошлой неделе Amazon призвала FCC отклонить заявку SpaceX, обратившейся к регулятору с просьбой дать добро на запуск спутниковой группировки, включающей до 1 млн космических аппаратов на низкой околоземной орбите. Предполагается, что она будет использоваться для формирования сети дата-центров в космосе для поддержки проектов в области искусственного интеллекта.
Amazon охарактеризовала заявку SpaceX как «амбициозную цель, а не реальный план», отметив, что компания предоставила мало подробностей о том, как она намерена «реализовать эти грандиозные заявления».
«Amazon следует сосредоточиться на том, что ей не хватает примерно 1000 спутников для достижения предстоящего рубежа развёртывания, вместо того чтобы тратить время и ресурсы на подачу исков против компаний, которые выводят на орбиту тысячи спутников», — указал Карр в публикации на платформе X.
В конце января этого года Amazon обратилась в FCC с просьбой предоставить отсрочку или продлить срок на 24 месяца — до июля 2028 года — для выполнения требования о развёртывании примерно 1600 интернет-спутников к июлю 2026 года. Компания пояснила, что задержка с запуском спутников произошла по не зависящим от неё причинам, включая «нехватку ракет в ближайшей доступности» и сбои в производстве.
Amazon также отметила в запросе, что FCC ранее предоставляла аналогичные отсрочки. В прошлом месяце FCC одобрила отдельную заявку Amazon на развёртывание 4500 интернет-спутников на орбите, что позволит более чем вдвое увеличить размер её группировки.
У Starlink сейчас на орбите около 9000 спутников, и компания недавно получила разрешение FCC на запуск ещё 7500 космических аппаратов.
