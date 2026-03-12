Владелица Cybertruck после аварии подала в суд на Tesla и назвала Маска «безответственным торгашом»

Судебные претензии жертв аварий с электромобилями Tesla, которые произошли при активных бортовых системах безопасности, перестали быть редким явлением, но иск одной из владелиц пикапа Cybertruck из Техаса на общем фоне выделяется сопутствующими претензиями. Она обвиняет совет директоров Tesla в том, что тот позволяет Илону Маску (Elon Musk) возглавлять компанию и выпускать небезопасные машины.

По данным Electrek, речь идёт о судебном иске жительницы Техаса Джастин Сент-Амур (Justine Saint Amour), которая в феврале прошлого года приобрела подержанный электрический пикап Tesla Cybertruck с активированной системой FSD и в августе того же года попала в ДТП, которое не удалось предотвратить даже при её активном вмешательстве в процесс управления машиной.

Как следует из материалов дела, 18 августа 2025 года истец передвигалась на пикапе Cybertruck с активной системой FSD по дорожной развязке в Хьюстоне, пытаясь совершить поворот на Y-образном слиянии веток эстакады. Пикап в автоматическом режиме следовал по дуге с правым поворотом, но в месте расширения проезжей части потерял траекторию и поехал прямо, врезавшись в бетонный отбойник и мачту освещения. Под путепроводом проходила другая часть дороги, и если бы в результате столкновения с мачтой освещения машину не отбросило назад, она могла бы по инерции упасть с приличной высоты, заметно увеличив ущерб.

По словам истца, в момент отклонения машины от правильной траектории она схватилась за рулевое колесо и пыталась выправить ситуацию, но избежать столкновения это не помогло. В перечень исковых требований входит возмещение морального ущерба на сумму $1 млн, а также назначение штрафных санкций компании Tesla. Истец также обвиняет совет директоров компании в халатном сохранении за Илоном Маском поста генерального директора, поскольку считает его недостаточно компетентным в вопросах разработки продукции, касающихся её безопасного использования. В частности, Маск обвиняется в отклонении рекомендаций инженеров Tesla по использованию в составе систем активной безопасности не только радаров, но и лидаров, которые позволили бы улучшить способности автоматики по распознаванию препятствий и движущихся по дорогам объектов. Как известно, глава Tesla по итогам эволюционного развития фирменного автопилота пришёл к выводу, что тот должен полагаться на нейросети, выступающие в роли заменителя человеческого мозга водителя, и систему камер, которые заменяют глаза. От прочих типов датчиков Tesla ради экономии отказалась.

Исковое заявление Сент-Амур называет Маска «агрессивным и безответственным торгашом, который обладает богатой историей опасных решений в разработке, а также чрезмерных обещаний по поводу возможностей его продуктов». Система FSD в её нынешнем виде представителями истца называется «дефектной и безосновательно опасной» — в том числе из-за недостоверных маркетинговых заявлений. В иске FSD относится к системам автопилота второго уровня по классификации SAE, требующим постоянного участия водителя в процессе управления транспортным средством. Присутствие же в её наименовании слов «полностью автоматическая» (full self-driving), как считает сторона обвинения, создаёт у клиентов Tesla ложное и опасное представление о возможностях бортовой автоматики.

Имеется и претензия к политике неразглашения Tesla, которая мешает пользователям FSD делиться данными о её работе и эффективности. Американское ведомство NHTSA уже отмечало, что подобные ограничения влияют на его способность проводить профильные расследования, связанные с работой FSD. В этом году Tesla уже проиграла в суде дело о ДТП со смертельным исходом, в котором вина FSD была лишь частичной, причём досудебное соглашение могло бы ограничить ущерб компании, но её излишняя самоуверенность повлекла необходимость выплатить $243 млн.