Сегодня 12 марта 2026
Dreame показала спортивный кроссовер Nebula Next 01X и пообещала оснастить его твердотельной тяговой батареей

Производитель роботов-пылесосов Dreame по примеру Xiaomi намерен освоить рынок электромобилей, но пока исключительно в качестве поставщика сверхмощных машин малыми партиями. Вслед за спорткаром Nebula Next 01 появился и его «родственник» с литерой «X» в названии, который не только пытается быть кроссовером, но и обзаведётся твердотельным тяговым аккумулятором.

Источник изображений: CarNewsChina

Источник изображений: CarNewsChina

Ёмкость последнего пока не уточняется, но Dreame на презентации показала ячейку пакетного типа прямоугольной формы, ёмкость которой составляет 60 А‧ч. Сколько таких ячеек потребуется для создания тяговой батареи Nebula Next 01X, не уточняется, но гибридный вариант спортивного купе сможет проезжать исключительно на электротяге 550 км по циклу CLTC. Машина получит продвинутую электронно-управляемую магнитную подвеску, которая позволит эффективнее проходить виражи на трассах при разумном расходе электроэнергии на своё функционирование.

По поводу твердотельной батареи также сообщается, что достигаемая ею плотность хранения заряда составляет 450 Вт‧ч/кг, но в будущем она увеличится до 800 Вт‧ч/кг. До 100 км/ч машина с четырьмя электродвигателями совокупной мощностью 1903 л.с. должна будет разгоняться за 1,8 секунды. Стилистически Nebula Next 01X напоминает уже показанное ранее купе, просто обладает более высоким кузовом и увеличенным дорожным просветом. Задние двери, судя по расположению ручек, будут открываться «против хода». Продвинутая тормозная система имеет время отклика менее 80 мс и меняет тормозное усилие с точностью 0,1 МПа.

Платформа Dreame подразумевает наличие автопилота четвёртого уровня и некоего 2-нм процессора с уровнем быстродействия 2000 TOPS в одноядерном исчислении. Кто будет поставщиком твердотельных батарей, не уточняется, но ресурс CarNewsChina предполагает, что им может стать концерн GAC, который подобную продукцию для собственных нужд начнёт выпускать небольшими партиями в текущем году. Непосредственно электромобили Dreame на основе твердотельных тяговых батарей начнут выпускаться в следующем году. Компания утверждает, что это будут первые в мире серийно производимые твердотельные аккумуляторы для транспортных средств.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: dreame, электромобиль, спорткар, твердотельный аккумулятор
