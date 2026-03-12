«Это был конец»: бывший босс Overwatch объяснил, почему спустя 20 лет работы покинул Blizzard

Бывший руководитель разработки Overwatch и соавтор франшизы Джефф Каплан (Jeff Kaplan) в интервью блогеру Лексу Фридману (Lex Fridman) рассказал, почему после почти 20 лет работы в августе 2021 года покинул Blizzard Entertainment.

Напомним, Каплан присоединился к Blizzard в 2002 году для работы дизайнером World of Warcraft и после провала амбициозной MMO под кодовым названием Titan помог превратить её наработки в успешный командный шутер Overwatch (2016).

По словам Каплана, корабль начал сходить с курса в 2017 году из-за запущенной тогда киберспортивной лиги Overwatch League (закрылась в 2024-м). Blizzard преувеличивала её перспективы партнёрам и отвлекала команду разработки от развития игры.

Когда стало понятно, что денег уровня NFL от Overwatch League ждать не стоит, компенсировать финансовый дефицит пришлось Overwatch: «Тогда было слишком много упора на очень быстрый заработок очень больших денег».

Дошло до того, что тогдашний финансовый директор Blizzard сказал Каплану: либо Overwatch зарабатывает столько, сколько нужно компании, либо будет уволена тысяча сотрудников, и это окажется на совести разработчика.

«Я любил это место. Оно стало частью меня. И я считал себя его частью. Думал, что уйду на пенсию оттуда. Не представлял, что этот день придёт. Но это был конец», — заявил Каплан про тот судьбоносный разговор.

С тех пор Каплан решил, что больше никогда не будет работать на хозяина. Его новая студия Kintsugiyama в партнёрстве с издателем Dreamhaven разрабатывает амбициозный мультиплеерный шутер The Legend of California.