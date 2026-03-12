«Это был конец»: бывший босс Overwatch объяснил, почему спустя 20 лет работы покинул Blizzard

Бывший руководитель разработки Overwatch и соавтор франшизы Джефф Каплан (Jeff Kaplan) в интервью блогеру Лексу Фридману (Lex Fridman) рассказал, почему после почти 20 лет работы в августе 2021 года покинул Blizzard Entertainment.

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Напомним, Каплан присоединился к Blizzard в 2002 году для работы дизайнером World of Warcraft и после провала амбициозной MMO под кодовым названием Titan помог превратить её наработки в успешный командный шутер Overwatch (2016).

По словам Каплана, корабль начал сходить с курса в 2017 году из-за запущенной тогда киберспортивной лиги Overwatch League (закрылась в 2024-м). Blizzard преувеличивала её перспективы партнёрам и отвлекала команду разработки от развития игры.

Blizzard уверяла партнёров, что Overwatch League будет популярнее NFL, но судьба распорядилась иначе

Когда стало понятно, что денег уровня NFL от Overwatch League ждать не стоит, компенсировать финансовый дефицит пришлось Overwatch: «Тогда было слишком много упора на очень быстрый заработок очень больших денег».

Дошло до того, что тогдашний финансовый директор Blizzard сказал Каплану: либо Overwatch зарабатывает столько, сколько нужно компании, либо будет уволена тысяча сотрудников, и это окажется на совести разработчика.

Каплан считает, что вышедшая Overwatch 2 — не та игра, которую Blizzard анонсировала в 2019 году

«Я любил это место. Оно стало частью меня. И я считал себя его частью. Думал, что уйду на пенсию оттуда. Не представлял, что этот день придёт. Но это был конец», — заявил Каплан про тот судьбоносный разговор.

С тех пор Каплан решил, что больше никогда не будет работать на хозяина. Его новая студия Kintsugiyama в партнёрстве с издателем Dreamhaven разрабатывает амбициозный мультиплеерный шутер The Legend of California.

Теги: overwatch, blizzard entertainment, шутер
