Тяжёлый люкс: Dreame показала смартфоны за $15 000

Выход Dreame на рынок смартфонов (а также умных колец, экшн-камер и электромобилей) стал для многих неожиданностью. Но компания не остановилась на этом и представила серию роскошно отделанных смартфонов с заоблачными ценами от $10 000 до $15 000. Более реальным предложением выглядят не столь дорогие устройства, в которых упор сделан на камеры — они оснащены съёмным модулем камеры с 1-дюймовым сенсором, который подключается к смартфону по Wi-Fi.

Источник изображений: Dreame

Источник изображений: Dreame

Премиальные смартфоны линейки Dreame Aurora ручной сборки украшены драгоценными камнями и золотыми вставками. Их стоимость будет варьироваться от 70 000 до 100 000 юаней (от $10 000 до $15 000) в зависимости от использованных материалов и трудоёмкости изготовления.

У некоторых вариантов на задней панели размещены механические часы. Более подробной информации о технических характеристиках устройств пока не сообщается, но производитель адресует их «искушённым коллекционерам».

Что касается смартфона со съёмной камерой, то она оснащена 1-дюймовым сенсором, который вместе с оптикой расположен в отделяемом модуле с магнитным креплением. Таким образом его можно физически снять и использовать как отдельный фотоаппарат. Он подключается к смартфона через Wi-Fi с расстояния в несколько метров. Это даст больше свободы любителям мобильной съёмки.

Dreame также разработала собственный чип искусственного интеллекта под названием Chixiao. 01, который, по словам компании, обеспечивает 200 TOPS вычислительной мощности — для сравнения, Snapdragon X2 Elite выдаёт всего 80 TOPS. Этот чип будет использоваться во всех смартфонах Dreame.

Dreame Phone
Смотреть все изображения (7)
Смотреть все
изображения (7)

Пользователи Сети с иронией отнеслись к представленным премиальным телефонам. Вот некоторые из оставленных на сайте gsmareana.com комментариев:

«Китайские безымянные OEM-телефоны с золотом внутри. Какая роскошь! Настоящая роскошь в телефонах — это передовые характеристики, премиальная сборка, ОС и ощущения (без золота, конечно) за $1000-2000, а не эта ерунда», — написал пользователь с ником Micro9472.

«Пустая трата золота и бриллиантов, всё ещё в 5 раз дороже (огромное количество меди внутри золота, промышленные бриллианты) и устареет через несколько лет. Dreame? Типичное китайско-английское неправильное название, звучит как ультра-дешёвый мусор», — согласен с ним mawlki.

«Я только что купил такой же для своей собаки. Между драгоценными камнями есть костяная вставка, которую он может грызть», — с юмором заключил анонимный пользователь.

Источник:

Теги: dreame, смартфоны, роскошь, тяжёлый люкс
Soft
Hard
