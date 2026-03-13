На специальном брифинге для прессы, проведённом несколько часов назад, представители NASA объявили о завершении ключевого этапа проверки готовности миссии Artemis II — «Проверку готовности к полёту» (Flight Readiness Review, FRR). Комиссия единогласно дала разрешение на запуск сверхтяжёлой ракеты Space Launch System (SLS) с кораблём Orion и экипажем из четырёх астронавтов.

Первая попытка старта запланирована на 1 апреля 2026 года в 18:24 по местному времени с космодрома им. Кеннеди (площадка 39B), что соответствует 2 апреля 02:24 по московскому времени. Это будет первый пилотируемый полёт ракеты SLS и корабля Orion, а также первое возвращение людей в окрестности Луны с 1972 года (после миссии Apollo 17).

Фактически миссия станет «простым» 10-дневным облётом Луны по свободной возвратной траектории без посадки. В экипаж назначены Рид Уайзман (командир), Виктор Гловер (пилот), Кристина Кох (специалист) и Джереми Хансен (специалист, представитель Канады в экипаже).

Ракету SLS с Orion вернут на стартовый стол уже в ближайший четверг — 19 марта 2026 года. За сутки до этого, 18 марта, экипаж отправится на 14-дневный карантин для минимизации рисков инфекций. 27 марта астронавты прибудут в Космический центр Кеннеди, где продолжат карантин до самого старта. В отличие от предыдущих попыток, где проблемы с заправкой (утечки водорода, гелия и другие) привели к двум переносам (с февраля и марта), повторных «мокрых» генеральных репетиций больше проводиться не будет. Ракету заправят криогенным топливом (жидким водородом и жидким кислородом) только один раз — непосредственно в день запуска, чтобы избежать дополнительных рисков. Это решение принято после ремонта верхней ступени (ICPS) в ангаре и последующего анализа данных.

Успех миссии должен подтвердить работоспособность ракеты SLS — самой мощной ракеты в истории человечества — и систем корабля Orion в глубоком космосе, включая защиту от радиации, тепловой щит и жизнеобеспечение. Запуск в апреле 2026 года позволит NASA вернуться к лунной программе в ускоренном темпе, с прицелом на посадки уже в 2028 году. Если первая попытка 1 апреля сорвётся (из-за погоды или техники), окно включает 2, 3, 4, 5 и 6 апреля, а также 30 апреля. Это исторический момент: спустя более 50 лет люди снова отправятся к Луне, собираясь открыть эру постоянного присутствия человека на ближайшем небесном теле.