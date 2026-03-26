Верховный суд США не дал Sony привлечь провайдера за пособничество пиратам

Верховный суд США постановил, что интернет-провайдеры не могут нести ответственность за нарушение авторских прав, если не предпринимают конкретных шагов, которые приводят к нарушению авторских прав абонентами.

На практике решение суда означает, что провайдеры не обязаны массово отключать абонентов, обвиняемых в незаконной загрузке или публикации пиратских материалов — вынеси суд другое решение, провайдерам пришлось бы строго контролировать свои сети на предмет пиратства, чтобы избежать многомиллиардных санкций по «Закону об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA). Истцом по делу выступала Sony Music Entertainment, ответчиком — провайдер Cox Communications. В 2019 году Cox оштрафовали на $1 млрд за музыкальное пиратство; в 2024 году решение о присуждении компенсации отменили, но федеральный апелляционный суд всё-таки признал провайдера виновным в умышленном соучастии в нарушении авторских прав.

Верховный суд согласился рассмотреть апелляцию Cox на это решение и ещё в декабре 2025 года заслушал устные аргументы. Теперь он отклонил претензии Sony и постановил, что Cox не несёт ответственности за нарушение авторских прав абонентами. «Намерение, необходимое для соучастной ответственности, может быть доказано только в том случае, если сторона побуждала к нарушению, или предоставленная услуга была адаптирована к этому нарушению», — подчеркнул суд. Услуга считается адаптированной к нарушению авторских прав, если её невозможно «существенно» или «коммерчески значимо» использовать, не нарушая авторских прав.

Суд сослался на победу Sony в 1984 году по делу Betamax, когда судьи пришли к выводу, что формат Betamax может использоваться для целей, не нарушающих авторские права, и факт продажи Sony соответствующего оборудования не может трактоваться как соучастие в нарушении авторских прав. Таким образом, победа Sony в 1984 году определила её поражение теперь. Суд также обратился к делу MGM Studios против Grokster от 2005 года, согласно которому поставщик услуг может быть признан как склоняющий к нарушению авторских прав, если активно поощряет его, например, продвигая ПО, предназначенное для этих целей.

В случае Cox такой мотив установлен не был. Более того, провайдер неоднократно чинил препятствия нарушению авторских прав, рассылая предупреждения, приостанавливая оказание услуг и блокируя учётные записи клиентов. Услуги же Cox явно соответствовали нормам «существенного» и «коммерчески значимого» потребления вне нарушения авторских прав; провайдер не адаптировал их для облегчения такого нарушения — он просто предоставлял услуги, которые могут использоваться для многих иных целей.

Sony и другие правообладатели в музыкальной индустрии пользуются сервисом MarkMonitor, который помогает отслеживать незаконные загрузки и публикацию материалов с привязкой этих действий к определённым IP-адресам, и рассылает интернет-провайдерам уведомления, что их абоненты нарушают авторские права. В Cox заявили, что провайдеры не могут проверять достоверность этих уведомлений, а блокировка учётной записи станет наказанием для всех жителей домохозяйства, где незаконную загрузку мог осуществлять только один человек. За двухлетний период, который охватывает дело, сервис MarkMonitor направил Cox 163 148 уведомлений о пиратстве. Cox не разрывала договоров с такими абонентами только для того, чтобы избежать потери дохода, заявили в Верховном суде представители Sony, Warner и Universal.

В действительности провайдер создал программу борьбы с нарушениями, заявил его адвокат Джошуа Розенкранц (Joshua Rosenkranz): каждый день он рассылал сотни уведомлений, каждый месяц блокировал тысячи учётных записей и сотрудничал с университетами в стремлении сократить число нарушений — чаще всего нарушителями выступали университеты, отели и региональные провайдеры, закупавшие услуги связи у Cox. Провайдер также выстроил систему реагирования на уведомления MarkMonitor. «После второго уведомления для учётной записи абонента Cox направляла этому абоненту предупреждение. После дополнительных уведомлений Cox прекращала для IP-адреса этого абонента доступ в интернет, пока абонент не реагировал на предупреждение. Если абонент продолжал получать уведомления для соответствующего IP-адреса, Cox приостанавливала обслуживание до тех пор, пока абонент не звонил и не получал предупреждение по телефону. После 13 уведомлений доступ абонента к интернету прекращался полностью», — говорится в решении суда. Нарушение авторских прав также запрещалось абонентам по условиям договора Cox.

Суд также согласился, что требования Sony по борьбе с пиратством в университетах были чрезмерными и невыполнимыми. Так, если провайдер уведомляет университет, что «многие из 50 000 ваших студентов нарушают авторские права, <..> университету приходится определять, какие именно студенты осуществляют эту деятельность. Допустим, он вообще может это сделать и тогда блокирует 1000 студентов, но затем появляются ещё 1000 студентов, делающих то же самое. Я просто не понимаю, как это вообще может быть осуществимо», добавил один из судей.