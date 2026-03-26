DJI подала в суд на Insta360 за кражу патентов

Соперничество компаний DJI и Insta360 переросло в судебное разбирательство: ведущий производитель дронов подал в Китае судебный иск, в котором обвинил конкурента в краже патентов. В деле говорится о сотрудниках, перешедших из одной компании в другую, о плагиате технологий и ожесточённой борьбе двух игроков за долю рынка.

DJI обвинила Insta360 и владеющую ей компанию Arashi Vision в незаконном использовании шести патентов, связанных с управлением полётом, обработкой изображений и дизайном оборудования. Предметом спора оказались бывшие сотрудники DJI, которые менее чем через год после перехода в Insta360 подали патентные заявки. Согласно китайскому законодательству, изобретения, сделанные сотрудником в течение 12 месяцев после ухода из компании и тесно связанные с его предыдущей работой, принадлежат его бывшему работодателю. Поэтому DJI требует передачи этих патентных прав.

Гендиректор Лю Цзинкан (Liu Jingkang) категорически отверг все обвинения и заявил, что все упомянутые в иске идеи были созданы внутри Insta360 — компания скрывала личности настоящих изобретателей не из чувства вины, а чтобы защитить их от агрессии конкурентов. Ставшие предметом спора патенты не использовались около пяти лет; а некоторые из них, например, функция автоматического погружения, так и не попадут в готовые устройства из-за строгих авиационных норм.

Он также выдвинул встречные обвинения в адрес DJI, заявив, что и та не стесняется копировать оборудование и программные функции конкурентов — в частности, камера DJI Osmo 360 предположительно нарушает 28 принадлежащих Insta360 патентов. Но подавать ответный иск Insta360, по его словам, не собирается, потому что предпочитает направлять ресурсы на разработку новых решений, а не оплату услуг юристов. Но и сражений компания не боится: ранее Комиссия по международной торговле (ITC) США отклонила все патентные иски GoPro против Insta360.

Судебное разбирательство началось в знаменательный момент: две компании сейчас вторгаются на территории друг друга. DJI заинтересовалась камерами с 360-градусным обзором, а Insta360 решила бросить конкуренту вызов в сегменте дронов. Так, её суббренд Antigravity в 2025 году выпустил дрон A1 с круговым обзором, а DJI была вынуждена отреагировать моделью Avata 360.