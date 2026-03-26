Бюджеты вышли из-под контроля: журналист объяснил, почему «штормит» игровую индустрию

Репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) рассказал, что, по его мнению, является одной из основных причин насущных проблем игровой индустрии — массовых увольнений, закрытий студий, отмен проектов.

По данным Шрайера, производственный бюджет AAA-игр в Северной Америке (США, Канада) в наши дни составляет $300 млн, а «иногда и намного больше», что объясняет текущее состояние отрасли.

Журналист уточнил, что бюджеты видеоигр почти целиком состоят из зарплат сотрудников и накладных расходов, а к выплатам руководителей не относятся — последние выдают в основном акциями.

«Если ваша игра стоит $70 и с каждой копии вы кладёте в карман $49 (30 % идёт магазину, если речь о "цифре"), то, чтобы отбить бюджет $300 млн, нужно продать более 6 млн копий, и это без учёта маркетинга», — подметил Шрайер.

Для сравнения: выпущенный в 2009 году экшен Uncharted 2: Among Thieves от Naughty Dog стоил $20 млн, а на разработку The Last of Us Part II спустя 11 лет та же студия потратила на порядок больше — $220 млн.

Шрайер также сомневается, что подключение генеративного ИИ к процессу существенно сократит производственные затраты: «Многие студии уже используют [ИИ-инструменты] во всех областях, где это целесообразно».

О причинах резкого роста стоимости разработки Шрайер рассказывал прошлой зимой: погоня за графикой, растущие масштабы игр, затянутость производства, неумелое руководство, стоимость жилья и так далее.