Sudden Strike 5 выйдет на поле боя совсем скоро — Kalypso объявила дату релиза новой игры в легендарной серии тактических стратегий

Издательство Kalypso Media и разработчики из венгерской студии Kite Games (The Valiant) объявили дату выхода Sudden Strike 5 — новой игры легендарной серии тактических стратегий в реальном времени.

Источник изображений: Kalypso Media

Напомним, Sudden Strike 5 была представлена прошлым летом и готовилась к релизу в 2026 году на ПК и консолях. От намеченного плана разработчики не отступили — премьера оказалась совсем рядом.

Как стало известно, Sudden Strike 5 поступит в продажу 23 апреля для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S по цене $50 за стандартное издание и $60 за расширенное.

В состав последнего входит две эксклюзивные вариации PvP-карт Mercato Square и Belarus Fields, шесть уникальных наборов обликов для техники, саундтрек и 72-часовой ранний доступ к игре (только на консолях).

Sudden Strike 5 вернёт игроков на поля сражений Второй мировой войны. Проект позиционируется как самый масштабный в серии: кампания из 25 миссий, более 300 управляемых юнитов, уникальные командиры и PvP-режим.

Пользователям предстоит захватывать стратегические точки для получения подкреплений, отрезать врагу пути к отступлению, управлять снабжением, координировать действия отрядов и адаптироваться на ходу.

Обещают динамичный геймплей со свободой выбора, легендарную технику Союзников, Германии и СССР, сражения на огромных и разнообразных картах, широкие настройки камеры и текстовый перевод на русский.

Теги: sudden strike 5, kite games, kalypso media, стратегия, тактика
