Анонсирован яростный хоррор-шутер Alien Deathstorm от авторов Sniper Elite — первый трейлер и подробности

Разработчики из британской студии Rebellion Developments (серия Sniper Elite, Atomfall) на мартовской презентации из цикла Xbox Partner Preview анонсировали новую игру во вселенной «Чужого».

Проект называется Alien Deathstorm и представляет собой яростный хоррор-шутер от первого лица, события которого разворачиваются в отдалённой колонии. Дебютный трейлер прикреплён ниже.

По сюжету боевой инженер прибывает на место за несколько недель до спасательного флота. Герой должен выяснить, почему колония замолчала, и сохранить как можно больше жизней, однако операция оборачивается борьбой за выживание.

Игрокам предстоит полагаться на хитрость и мощное оружие, чтобы преуспеть в битве против бесчисленных кровожадных инопланетян и яростного мегашторма, разрушившего колонию.

Alien Deathstorm выйдет в 2027 году на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают апокалиптические условия, неизведанные инопланетные ужасы, доступность в Game Pass на релизе и поддержку русского языка.