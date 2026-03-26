Google начала глобальное развёртывание голосового ИИ-поиска Search Live

Google начала глобальное развёртывание функции голосового поиска Search Live на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая работает в режиме реального времени. В конце прошлого года компания тестировала указанную функцию только в США. Позднее к площадке тестирования была добавлена Индия. Сегодня компания сообщила о развёртывании функции более чем в 200 странах мира.

Функция голосового поиска Search Live с сегодняшнего дня становится доступна во всех странах, где работает режим поиска AI Mode. Инструмент Search Live позволяет навести камеру телефона на объект или сцену и задать вопросы о том, что пользователь видит перед собой.

В основе расширения Search Live лежит модель Google Gemini 3.1 Flash Live. По словам Google, новая система искусственного интеллекта разработана с учётом многоязычности и способна к более естественному общению. Она также должна быть более надёжной и быстрой.

Отдельно от Search Live компания Google официально запустила голосовую ИИ-функцию перевода в реальном времени Live Translate для iOS. Для её работы требуются наушники. С сегодняшним запуском компания также расширила охват поддержки функции на Германию, Италию, Испанию, Японию и Великобританию — как для Android, так и для iOS. Теперь Live Translate понимает более 70 языков (включая русский) и работает с любыми наушниками.