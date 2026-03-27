X Corp Илона Маска проиграла суд рекламодателям по делу о «незаконном бойкоте» соцсети

Федеральный судья США Джейн Бойл (Jane Boyle) не удовлетворила антимонопольный иск компании X Corp, принадлежащей Илону Маску (Elon Musk). Соцсеть обвинила Всемирную федерацию рекламодателей и ряд крупных корпораций, включая Mars и CVS Health, в организации незаконного бойкота. Однако суд в Далласе постановил, что истцу не удалось доказать наличие ущерба, предусмотренного федеральным антимонопольным законодательством.

В исковом заявлении, поданном в 2024 году, утверждалось, что рекламодатели через инициативу «Глобальный альянс за ответственные медиа» (GARM) коллективно лишили X миллиардов долларов выручки. Представители X Corp заявляли, что компании действовали вопреки собственным экономическим интересам, участвуя в заговоре против платформы. Однако судья, как сообщает Reuters, приняла доводы защиты о том, что бренды принимали независимые решения о расходах на рекламу и не действовали в унисон. В результате иск был отклонён без права на повторную подачу по тем же основаниям.

Суд не нашёл оснований для продолжения разбирательства, так как действия ответчиков не выходили за рамки правового поля. В судебном постановлении судья отметила, что «сама природа предполагаемого сговора не содержит признаков антимонопольного иска».

Ответчики по делу, в число которых помимо прочих входила компания Colgate-Palmolive, отрицали какие-либо правонарушения с самого начала процесса. Они призывали суд прекратить дело, аргументируя это отсутствием доказательств скоординированных действий.

Компании пояснили свой уход к конкурентам опасениями по поводу безопасности брендов после того, как Маск приобрёл платформу Twitter в 2022 году. В документах защиты также упоминалось увольнение сотрудников, которые обеспечивали «дружелюбную к пользователям» среду, что повлияло на решения рекламодателей.