Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Software

X Corp Илона Маска проиграла суд рекламодателям по делу о «незаконном бойкоте» соцсети

Федеральный судья США Джейн Бойл (Jane Boyle) не удовлетворила антимонопольный иск компании X Corp, принадлежащей Илону Маску (Elon Musk). Соцсеть обвинила Всемирную федерацию рекламодателей и ряд крупных корпораций, включая Mars и CVS Health, в организации незаконного бойкота. Однако суд в Далласе постановил, что истцу не удалось доказать наличие ущерба, предусмотренного федеральным антимонопольным законодательством.

Источник изображения: xAI

В исковом заявлении, поданном в 2024 году, утверждалось, что рекламодатели через инициативу «Глобальный альянс за ответственные медиа» (GARM) коллективно лишили X миллиардов долларов выручки. Представители X Corp заявляли, что компании действовали вопреки собственным экономическим интересам, участвуя в заговоре против платформы. Однако судья, как сообщает Reuters, приняла доводы защиты о том, что бренды принимали независимые решения о расходах на рекламу и не действовали в унисон. В результате иск был отклонён без права на повторную подачу по тем же основаниям.

Суд не нашёл оснований для продолжения разбирательства, так как действия ответчиков не выходили за рамки правового поля. В судебном постановлении судья отметила, что «сама природа предполагаемого сговора не содержит признаков антимонопольного иска».

Ответчики по делу, в число которых помимо прочих входила компания Colgate-Palmolive, отрицали какие-либо правонарушения с самого начала процесса. Они призывали суд прекратить дело, аргументируя это отсутствием доказательств скоординированных действий.

Компании пояснили свой уход к конкурентам опасениями по поводу безопасности брендов после того, как Маск приобрёл платформу Twitter в 2022 году. В документах защиты также упоминалось увольнение сотрудников, которые обеспечивали «дружелюбную к пользователям» среду, что повлияло на решения рекламодателей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: илон маск, социальные сети, twitter x, судебное разбирательство, иск
В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥