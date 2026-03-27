Сегодня 29 марта 2026
Apple откроет Siri для сторонних ИИ — можно будет выбрать Gemini или Claude

Компания Apple готовит кардинальные изменения для Siri. По сообщению The Verge со ссылкой на Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, в обновлении iOS 27 владельцы устройств смогут самостоятельно выбирать, какую именно нейросеть использовать для генерации ответов. Новая система, получившая название Extensions, позволит подключать к Siri такие популярные модели как Gemini или Claude, по аналогии с тем, как сейчас реализована работа с ChatGPT.

Источник изображения: 9to5mac.com

Согласно информации источников, функция Extensions даст пользователям iPhone, iPad и Mac возможность включать или отключать интеграцию с выбранными чат-ботами, загруженными из App Store. Предполагается, что технология будет работать не только через голосовой интерфейс Siri, но и в отдельном приложении, которое Apple планирует выпустить для «прокачанной» ИИ-версии ассистента. Улучшенная версия Siri также сможет самостоятельно выполнять действия за пользователя в различных приложениях.

Напомним, в январе представители Apple подтвердили сотрудничество с Google для модернизации Siri после ряда технических неудач. Сообщается, что эта сделка также включает использование Gemini для обучения собственных небольших моделей Apple. Официальная презентация новых операционных систем и, вероятно, деталей о работе сторонних чат-ботов с Siri ожидается на Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Мероприятие запланировано на 8 июня.

Теги: siri, apple extensions, ии, ии-бот, ios 27
