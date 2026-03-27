США обвинили китайскую SMIC в поставке оборудования для производства чипов иранским военным

Китайский контрактный производитель чипов SMIC попал в «чёрный список» Пентагона ещё в начале этого десятилетия, что стало причиной для введения санкций на поставку этой компании оборудования, использующего американские технологии. Теперь власти США утверждают, что SMIC снабжала своим оборудованием иранских военных.

По словам американских чиновников, на которые ссылается Reuters, китайский контрактный производитель чипов начал снабжать связанных с иранским оборонным комплексом клиентов своим оборудованием примерно год назад. Авторы заявлений подчёркивают, что у них нет причин говорить о прекращении данных поставок в настоящий момент.

По версии американской стороны, сотрудничество Китая и Ирана в сфере технологий производства полупроводниковых компонентов подразумевало обучение иранских специалистов на китайских предприятиях SMIC. Где именно было произведено поставляемое в Иран оборудование, источники не уточняют. Если оно было выпущено в США или хотя бы было изготовлено с использованием американских разработок, его поставки в Китай однозначно будут признаны американскими властями нарушением санкций в отношении Ирана.

SMIC пока на новые обвинения США никак не отреагировала, но ранее она неоднократно отрицала свою причастность к деятельности китайского оборонного комплекса. Власти Китая в новейшем конфликте между США и Ираном официально не выступали в поддержку той или иной стороны, призывая участников как можно скорее приступить к мирным переговорам. По мнению американских чиновников, переданное Китаем в Иран оборудование могло быть использовано для выпуска электронных компонентов, используемых в системах вооружения.