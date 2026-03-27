США обвинили китайскую SMIC в поставке оборудования для производства чипов иранским военным

Китайский контрактный производитель чипов SMIC попал в «чёрный список» Пентагона ещё в начале этого десятилетия, что стало причиной для введения санкций на поставку этой компании оборудования, использующего американские технологии. Теперь власти США утверждают, что SMIC снабжала своим оборудованием иранских военных.

Источник изображения: SMIC

Источник изображения: SMIC

По словам американских чиновников, на которые ссылается Reuters, китайский контрактный производитель чипов начал снабжать связанных с иранским оборонным комплексом клиентов своим оборудованием примерно год назад. Авторы заявлений подчёркивают, что у них нет причин говорить о прекращении данных поставок в настоящий момент.

По версии американской стороны, сотрудничество Китая и Ирана в сфере технологий производства полупроводниковых компонентов подразумевало обучение иранских специалистов на китайских предприятиях SMIC. Где именно было произведено поставляемое в Иран оборудование, источники не уточняют. Если оно было выпущено в США или хотя бы было изготовлено с использованием американских разработок, его поставки в Китай однозначно будут признаны американскими властями нарушением санкций в отношении Ирана.

SMIC пока на новые обвинения США никак не отреагировала, но ранее она неоднократно отрицала свою причастность к деятельности китайского оборонного комплекса. Власти Китая в новейшем конфликте между США и Ираном официально не выступали в поддержку той или иной стороны, призывая участников как можно скорее приступить к мирным переговорам. По мнению американских чиновников, переданное Китаем в Иран оборудование могло быть использовано для выпуска электронных компонентов, используемых в системах вооружения.

Теги: китай, китайские производители, иран, санкции, smic
китай, китайские производители, иран, санкции, smic
