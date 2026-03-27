Будущие iPhone получат датчики японской TDK с отметкой «Сделано в США»

Весной прошлого года действующий президент США Дональд Трамп (Donald Trump) продемонстрировал свою решимость в привлечении на американскую землю производителей передовой электроники, задрав таможенные пошлины на импортируемую продукцию. Apple была вынуждена после десятилетий формирования выгодной себе инфраструктуры в Китае взять обязательства по локализации производства компонентов в США.

Источник изображения: TDK

Как отмечает Financial Times, японская компания TDK пообещала Apple в течение ближайших нескольких лет организовать на территории США выпуск определённого ассортимента датчиков, используемых в системе камер смартфонов iPhone и других устройств этой марки. Попутно отмечается, что организацией производства необходимых Apple компонентов на территории США займутся Bosch, Cirrus Logic и Qnity Electronics. Каких затрат со стороны участников проекта это потребует, и на какие сроки растянется его реализация, не уточняется.

По оценкам японских аналитиков, компании из этой страны обеспечивают до 57 % компонентной базы, используемой при производстве iPhone 17, если рассматривать натуральное выражение, а в стоимостном оно достигает 8,3 %. В прошлом августе Apple взяла на себя обязательства потратить на протяжении четырёх последующих лет $600 млрд на развитие американской производственной инфраструктуры, хотя часть этих средств неизбежно будет отнесена к расходам на оплату труда сотрудников и разного рода исследования.

Apple также объявила на этой неделе о расширении сотрудничества с американскими предприятиями TSMC, а Cirrus Logic будет снабжать её своими чипами, выпущенными в США на фабриках GlobalFoundries. В прошлом году срочные меры по переносу производства iPhone за пределы Китая в конечном итоге привели к тому, что четверть всех смартфонов Apple выпускается в Индии. Это совсем не тот результат, на который рассчитывали власти США, но эксперты неоднократно предупреждали, что собираемые в Америке iPhone стоили бы в разы дороже нынешних. Организацию выпуска продукции японскими компаниями в США власти обязались простимулировать в рамках внешнеторговых соглашений с американским руководством. Чтобы сохранить импортную пошлину на японские товары в размере 15 %, властям страны придётся направить в американскую экономику в общей сложности $550 млрд. Конкретно проект TDK пользоваться правительственным субсидированием со стороны Японии не будет.

Теги: tdk, apple, apple iphone, сша, производство
