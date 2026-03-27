The Expanse: Osiris Reborn создаётся при помощи генеративного ИИ, но релизная версия будет «на 100 % сделана руками человека»

Кипрская студия с российскими корнями Owlcat Games подтвердила использование генеративного ИИ в разработке научно-фантастического ролевого экшена The Expanse: Osiris Reborn, вдохновлённого Mass Effect.

PR-менеджер Owlcat Games Катарина Попп (Katharina Popp) в интервью Eurogamer заверила, что студия не генерирует с помощью ИИ материалы, которые окажутся в релизной версии The Expanse: Osiris Reborn.

По словам Попп, ИИ в разработке The Expanse: Osiris Reborn задействован на этапе прототипов, экспериментов для ускорения итеративного процесса, в частности, для создания иллюстраций-заглушек — к выходу игры их заменят на финальные.

«Мы не пишем [с помощью ИИ] текст, не используем ИИ для записи голоса. В финальной версии [The Expanse: Osiris Reborn] всё будет однозначно и на 100 % сделано руками человека», — заверила Попп.

О том, что в новой игре от Owlcat будет след ИИ, стало известно в начале 2024 года. Тогда студия искала художника по концептам с опытом генерации изображений (предположительно для The Expanse: Osiris Reborn).

В попытке объясниться перед фанатами Owlcat подтвердила, что использует ИИ лишь для «ускорения некоторых внутренних процессов» вроде творческих поисков, вдохновения или координации видения перед концептуализацией.

The Expanse: Osiris Reborn выйдет весной 2027 года на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Закрытая «бета» для покупателей набора Миллера ($80) или коллекционного издания ($289) стартует 22 апреля.