The Expanse: Osiris Reborn создаётся при помощи генеративного ИИ, но релизная версия будет «на 100 % сделана руками человека»

Кипрская студия с российскими корнями Owlcat Games подтвердила использование генеративного ИИ в разработке научно-фантастического ролевого экшена The Expanse: Osiris Reborn, вдохновлённого Mass Effect.

Источник изображений: Owlcat Games

Источник изображений: Owlcat Games

PR-менеджер Owlcat Games Катарина Попп (Katharina Popp) в интервью Eurogamer заверила, что студия не генерирует с помощью ИИ материалы, которые окажутся в релизной версии The Expanse: Osiris Reborn.

По словам Попп, ИИ в разработке The Expanse: Osiris Reborn задействован на этапе прототипов, экспериментов для ускорения итеративного процесса, в частности, для создания иллюстраций-заглушек — к выходу игры их заменят на финальные.

«Мы не пишем [с помощью ИИ] текст, не используем ИИ для записи голоса. В финальной версии [The Expanse: Osiris Reborn] всё будет однозначно и на 100 % сделано руками человека», — заверила Попп.

О том, что в новой игре от Owlcat будет след ИИ, стало известно в начале 2024 года. Тогда студия искала художника по концептам с опытом генерации изображений (предположительно для The Expanse: Osiris Reborn).

В попытке объясниться перед фанатами Owlcat подтвердила, что использует ИИ лишь для «ускорения некоторых внутренних процессов» вроде творческих поисков, вдохновения или координации видения перед концептуализацией.

The Expanse: Osiris Reborn выйдет весной 2027 года на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Закрытая «бета» для покупателей набора Миллера ($80) или коллекционного издания ($289) стартует 22 апреля.

Материалы по теме
«Отправьте меня в будущее, чтобы я смог поиграть в эту игру»: новый геймплей ролевого боевика Exodus в духе Mass Effect взбудоражил фанатов
Любовь, роботы и декопанк: анонсирован приключенческий экшен Artificial Detective про боевого андроида-сыщика от авторов Control и Dead Space
The Expanse: Osiris Reborn придётся ждать до 2027 года — геймплейный трейлер амбициозного боевика в духе Mass Effect
Издатель Resident Evil Requiem и Pragmata не станет внедрять генеративный ИИ в новые игры, но совсем от технологии не откажется
Ошибочка вышла: разработчики Crimson Desert попались на использовании генеративного ИИ, но пообещали всё исправить
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний
Теги: the expanse: osiris reborn, owlcat games, ролевой экшен, искусственный интеллект, ии
the expanse: osiris reborn, owlcat games, ролевой экшен, искусственный интеллект, ии
