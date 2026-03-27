GlobalFoundries потребовала запретить импорт полупроводников Tower Semiconductor в США из-за патентного спора

Как правило, патентные споры становятся оружием конкурентной борьбы между западными и азиатскими компаниями, но недавний иск американской GlobalFoundries в качестве мишени для патентных претензий выбрал израильскую Tower Semiconductor, которая находится в партнёрских отношениях с Intel и некоторое время назад чудом избежала участи быть её поглощённой.

По данным The Wall Street Journal, американская GlobalFoundries, которая чисто номинально тоже имеет ближневосточные связи с точки зрения источников финансирования, подала жалобу в Комиссию по международной торговле США (ITC) и одновременно обратилась с иском в Окружной суд Техаса. Компания выдвинула претензии к Tower Semiconductor, обвинив ту в нарушении 11 своих запатентованных технологий, и требуя запрета на импорт продукции израильского конкурента в США. Естественно, запрет будет касаться только той части продукции Tower, которая изготовлена с использованием спорных технологий GlobalFoundries.

В американском суде GlobalFoundries намерена добиваться материальной компенсации ущерба от Tower Semiconductor. Истец утверждает, что за время своей деятельности смог зарегистрировать около 8000 патентных заявок, тогда как Tower Semiconductor ограничивается лишь 500 патентами. Израильская компания отвергает все обвинения в свой адрес, намеревается защищать свои интересы в суде, и напоминает, что у неё на территории США действуют исследовательские центры и два предприятия по производству чипов. На мировом рынке услуг по контрактному производству чипов GlobalFoundries занимает по итогам прошлого года пятое место с долей 3,87 %, а Tower Semiconductor довольствуется седьмым с долей 0,89 %. По некоторым данным, соглашение Tower с Intel от 2023 года по использованию предприятий последней в штате Нью-Мексико так не было реализовано на практике.