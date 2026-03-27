3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники GlobalFoundries потребовала запретить им...
GlobalFoundries потребовала запретить импорт полупроводников Tower Semiconductor в США из-за патентного спора

Как правило, патентные споры становятся оружием конкурентной борьбы между западными и азиатскими компаниями, но недавний иск американской GlobalFoundries в качестве мишени для патентных претензий выбрал израильскую Tower Semiconductor, которая находится в партнёрских отношениях с Intel и некоторое время назад чудом избежала участи быть её поглощённой.

Источник изображения: GlobalFoundries

Источник изображения: GlobalFoundries

По данным The Wall Street Journal, американская GlobalFoundries, которая чисто номинально тоже имеет ближневосточные связи с точки зрения источников финансирования, подала жалобу в Комиссию по международной торговле США (ITC) и одновременно обратилась с иском в Окружной суд Техаса. Компания выдвинула претензии к Tower Semiconductor, обвинив ту в нарушении 11 своих запатентованных технологий, и требуя запрета на импорт продукции израильского конкурента в США. Естественно, запрет будет касаться только той части продукции Tower, которая изготовлена с использованием спорных технологий GlobalFoundries.

В американском суде GlobalFoundries намерена добиваться материальной компенсации ущерба от Tower Semiconductor. Истец утверждает, что за время своей деятельности смог зарегистрировать около 8000 патентных заявок, тогда как Tower Semiconductor ограничивается лишь 500 патентами. Израильская компания отвергает все обвинения в свой адрес, намеревается защищать свои интересы в суде, и напоминает, что у неё на территории США действуют исследовательские центры и два предприятия по производству чипов. На мировом рынке услуг по контрактному производству чипов GlobalFoundries занимает по итогам прошлого года пятое место с долей 3,87 %, а Tower Semiconductor довольствуется седьмым с долей 0,89 %. По некоторым данным, соглашение Tower с Intel от 2023 года по использованию предприятий последней в штате Нью-Мексико так не было реализовано на практике.

Материалы по теме
Топ-10 мировых чипмейкеров увеличили выручку до рекордных $169,5 млрд за прошлый год
Остановка полупроводниковых предприятий Tower в Израиле создала предпосылки для дефицита чипов
Крупнейшие производители полупроводников нарастили выручку на 8,1 % в третьем квартале, а TSMC укрепила лидерство
Будущие iPhone получат датчики японской TDK с отметкой «Сделано в США»
Прорыв Google в ИИ усилил давление на акции производителей памяти
США обвинили китайскую SMIC в поставке оборудования для производства чипов иранским военным
Теги: globalfoundries, tower semiconductor, производство микросхем, патентный спор
globalfoundries, tower semiconductor, производство микросхем, патентный спор
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.