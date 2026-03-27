«Вампирская одиссея продолжается»: разработчики V Rising забросили развитие игры ради «самого амбициозного проекта» за всю историю студии

Разработчики из шведской Stunlock Studios в первом с прошлого лета обращении к игрокам прояснили дальнейшую судьбу вампирского экшена на выживание V Rising и приоткрыли завесу тайны над своим следующим проектом.

Напомним, за два года в раннем доступе V Rising получила ряд крупных обновлений, а после релиза 1.0 весной 2024-го на PC (Steam) и PS5 удостоилась лишь одного большого патча — Invaders of Oakveil. Он вышел в прошлом апреле.

По словам Stunlock, в текущей форме V Rising соответствует изначальному видению команды и вызывает гордость у сотрудников студии: «Путешествие к Дракуле в настоящем виде завершено».

Stunlock подтвердила, что не разрабатывает новый контент для V Rising и ограничится корректировками баланса и исправлением багов — официальную поддержку модов игра тоже не получит. У Stunlock теперь другие приоритеты.

Прошлой осенью продажи V Rising превысили 6 млн копий

Как стало известно, в настоящее время Stunlock Studios работает над новой игрой в мире V Rising: «Это будет самый амбициозный проект за всю нашу 15-летнюю историю создания игр. <...> Вампирская одиссея продолжается».

Следующий проект Stunlock предложит исследовать ещё более глубокий, опасный и таинственный мир без технических ограничений, обременявших V Rising. Игра будет ощущаться и «знакомой, и поразительно новой».

Производство находится на «очень раннем» этапе — сейчас Stunlock готовит архитектуру, которая «сможет поддерживать наши новые и необузданные амбиции». В ближайшие месяцы новостей от команды ждать не стоит.

Теги: v rising, stunlock studios, экшен, симулятор выживания
