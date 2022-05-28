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V Rising — из гроба в князи. Предварительный обзор

 
V Rising ворвалась в информационное поле с поистине вампирской стремительностью. Миллион проданных копий за неделю раннего доступа, безусловное доминирование в чарте продаж Steam, стабильно впечатляющие показатели единовременных игроков, — даже разработчики не ожидали такого фурора. А мы, разумеется, не могли пройти мимо такого феномена
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Жанр Экшен, менеджмент
Издатель Stunlock Studios
Издатель в России Нет
Разработчик Stunlock Studios
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-6600 3,3 ГГц / AMD Ryzen 5 1500X 3,5 ГГц, 12 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 360, 7 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-11600K 3,9 ГГц / AMD Ryzen 5 5600X 3,7 ГГц, 12 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 590
Дата выхода 17 мая 2022 года (ранний доступ), дата выхода полной версии не объявлена
Возрастной ценз Не определён
Локализация Нет
Платформы PC
Официальный сайт

У Stunlock Studios особый подход к разработке: студия берёт модное жанровое направление и переосмысляет его типичные механики с нетривиальной точки зрения. Так, в середине прошлого десятилетия команда отметилась попыткой совместить жанр MOBA и известную зомби-вселенную в проекте Dead Island Epidemic. Получилось примечательно, но, увы, проект закрылся, не выйдя из «беты». Затем Stunlock выпустила сетевую изометрическую экшен-арену Battlerite, после чего, в рамках этого же мира, попробовала зайти на территорию королевских битв с Battlerite Royale. В каждом проекте студии действительно чувствуется самобытный подход, но также отчётливо ощущается, что для столь вожделенной массовости её играм многого не хватает. Однако, глядя на V Rising, становится очевидно: опыт был учтён.

Рисованная заставка погружает в исходные события зловещего и беспощадного мира. А вот о том, что вампиры — это ещё и дровосеки, ремесленники и дизайнеры интерьеров, не говорит ни слова!

Рисованная заставка погружает в исходные события зловещего и беспощадного мира. А вот о том, что вампиры — это ещё и дровосеки, ремесленники и дизайнеры интерьеров, не говорит ни слова!

#У вампира нет цели, только крафт

Когда-то вампиры были хозяевами мира, упиваясь своей практически безграничной властью. Но люди, уставшие от клыкастой тирании, подняли кровавых господ на вилы, вынудив выживших кровопийц уйти в тень на долгие-долгие годы. Но вот вампиры вновь готовы побороться за право доминировать в пищевой цепочке, а значит, настало время сдвинуть крышку гроба (естественно, изнутри) и триумфально вернуться в мир смертных. И, для начала, было бы неплохо найти уютное место для резиденции.

Первым сооружением в нашей пока ещё условной твердыне будет сердце замка, которое, как и мы, питается от крови наших павших врагов. А точнее — кровавой эссенции, одного из десятков ресурсов, что можно обнаружить в мире V Rising. Чем её больше в замковом сердце, тем шире наши возможности — наш дом буквально сможет занимать бо́льшую площадь.

Когда сердце замка забилось, не будет лишним озаботиться и собственным комфортом. К примеру, установив гроб, в котором можно будет переждать смертоносный солнечный день. Другой важный элемент убранства — сундуки, куда можно складировать добытые ценности. И раз уж у нас начинает набираться какой-никакой капитал, то и обнести наши владения стенами кажется волне здравой идеей. Для начала можно ограничиться и простым деревянным частоколом — пусть чувство прекрасного и не будет удовлетворено, но зато мы укроем наше добро от любопытствующих взглядов обитателей сервера.

Да, жильё без крыши, и без стен, и без санузла… Зато не в кредит и своё!

Да, жильё без крыши, и без стен, и без санузла… Зато не в кредит и своё!

А вот чтобы наша резиденция выглядела не как ветхий сарай, но как домен, соответствующий статусу грозного повелителя смертных, придётся поработать. Ведь если для базовых объектов интерьера подойдут простые дерево или камень, что находятся буквально рядом — достаточно побить источники ресурсов, — то вот для более важных и функциональных элементов нашего замка предусмотрены и более сложные производственные процессы. Например, для крепких (и, главное, презентабельных) каменных стен потребуются кирпичные блоки и обработанные доски. В такую продукцию сырой материал превращается на разных дробилках, лесопильных станках и в горнилах. Разумеется, чем дальше мы заходим в развитии твердыни, тем большее количество изысканных материалов нам понадобится, и тем больше разнообразных устройств предстоит построить.

И не нужно забывать, что кому-то (тоже нам) предстоит ещё и добывать ценное сырьё для нашего поместья. Перед выходом в мир стоит обзавестись качественной экипировкой, собрав на рабочем станке что-нибудь удобоваримое для похода. Для разных локаций и против разных противников понятия «качественный» и «удобоваримый», конечно же, варьируются. Кому-то из супостатов хватит и пары ударов ветхой костяной булавой, а кто-то и сокрушающий шквал крепким медным мечом едва ли почувствует. Кстати, оружие более искусной работы не только усиливает атаку, но и открывает дополнительные активные навыки — например, удар «ножницами» по большому радиусу или, например, стальной «вихрь».

Наведя курсор на определённую местность, мы увидим, что в этой зоне можно добыть. Мелочь, а удобно

Наведя курсор на определённую местность, мы увидим, что в этой зоне можно добыть. Мелочь, а удобно

#Особая кровь

Подбирать плитку, украшать стены, заниматься расстановкой станков и выплавлять оружие по вкусу, безусловно, безумно увлекательно, но всё же это довольно типично для жанра. А вот где V Rising действительно подкупает самобытностью, так это в воплощении антуража вампирских будней.

Например, в механике осушения наших жертв. Употребить можно практически любого обитателя здешних земель. И от того, кем мы пополним свой запас крови (требуется для поддержания жизни и использования разных способностей) будет зависеть и то, какие особенности мы получим. Отведав разбойника, повысим шанс критического урона и скорость передвижения; распробовав животное, мы получим увеличенную защиту и ускоренную регенерацию; а перекусив суровым бойцом, приобретём дополнительную скорость атаки и повышенный показатель похищения жизни. На получаемые эффекты влияет качество крови нашего обеда (случайным образом варьируется от одного до ста процентов).

Время от времени на небе воцаряется Кровавая луна, дающая вампирам дополнительную прыть и увеличенные бонусы от эффектов крови

Время от времени на небе воцаряется Кровавая луна, дающая вампирам дополнительную прыть и увеличенные бонусы от эффектов крови

Но главное здешнее блюдо — носители V-крови, по сути — боссы. Чтобы поохотиться на ценный деликатес, необходимо возвести в своём поместье кровавый алтарь, что откроет перед нами обширное меню. Выбрав блюдо по вкусу (и по соответствию уровню экипировки), можно начинать выслеживать аппетитного неигрового персонажа, двигаясь на визуализированный запах добычи. Отмечу, что схватки с носителями довольно суровые и далеко не всегда получается подкрепиться с первого раза. Порой приходится ретироваться, чтобы подготовиться к атаке получше. Успех стычки зависит от множества факторов — не только от скорости реакции игрока или качества экипировки, но и от выбранных активных навыков и действующих эффектов крови.

Одолев же могучего противника и, разумеется, осушив до дна, мы открываем новые горизонты развития. Из кого-то выпадут новые рецепты для оружия или компонентов, другие поверженные враги «даруют» нам чертежи для станков, плавилен и прочих элементов вампирского быта. Но самое главное: выпив носителя V-крови, мы откроем новые способности, что дадут нам дополнительные преимущества и заметно разнообразят игру.

Магические умения делятся на несколько категорий — на чары крови, хаоса, иллюзий, льда и нечестивую ворожбу. В каждой дисциплине предусмотрены разнообразные атакующие и защитные опции, которые можно комбинировать как угодно в рамках двух активных слотов. Также есть отдельная ячейка под навык телепортации, тоже с привкусом одной из колдовских школ. И, конечно, как обойтись без абсолютной способности, которая поможет с триумфом выйти из самых горячих ситуаций.

Магия хаоса — уместный аргумент в любой конфронтации

Помимо боевой магии, в V Rising есть и чары иного толка — вампирские! Все они доступны единовременно, без ограничений по слотам: игрок в любой момент может восстановить пошатнувшееся здоровье, подчинить своей воле почти побеждённого противника (его же можно довести до резиденции и сделать своим миньоном, предоставив персональный гроб), или же, к примеру, обратиться волком или медведем, приобретя соответствующие прибавки к характеристикам. А ещё можно перейти в форму человека, получив бесценную способность социализации — солдаты и охотники не будут бросаться на нас с факелами, крестьяне не станут убегать с воплями, а, к примеру, с бродячими дельцами можно будет даже поторговать.

***

Stunlock Studios осталась верна своему кредо. V Rising — это её фирменный нетривиальный взгляд на привычный жанр. Однако на этот раз у коллектива получилось сделать не просто самобытный, но и невероятно затягивающий и многообразный проект. Заметно, насколько кропотливо разработчики подошли к созданию живого мира — он насыщен событиями и существуют по своим законам. Люди и звери бьются на пыльных дорогах, ликантропы под густым покровом ночи штурмуют фермы крестьян, а древни в чащобах лесов схватываются с носителями V-крови. И всё это не обязательно происходит на наших глазах, иногда мы сталкиваемся лишь с последствиями грандиозного побоища (может быть, устроенных и другими игроками), попутно собирая лёгкую добычу. Любая наша маленькая стычка может закончиться грандиозной резнёй с неочевидным исходом. Добавим к этому празднику постоянного и непредсказуемого приключения практически детский восторг от удачной вылазки за ценной рудой, или невероятное удовлетворение от создания нового мощного меча, или бескрайнюю радость от победы над могучим боссом, и становится понятно, как V Rising смогла столь быстро покорить сердца миллиона игроков.

Если всё так увлекательно уже в раннем доступе, то что будет с полноценным релизом? С нетерпением ждём.

Видео:

V Rising
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Теги: stunlock studios, игра, экшен, v rising, рецензия
stunlock studios, игра, экшен, v rising, рецензия
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