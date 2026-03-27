Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Samsung и SK hynix вложили в расширение ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung и SK hynix вложили в расширение производства памяти в Китае почти $1 млрд за прошлый год

Ещё при президенте Байдене власти США пытались ограничить способность южнокорейских производителей памяти модернизировать и расширять свои предприятия на территории Китая, которые выдают основной объём продукции для мирового рынка. Тем не менее, Samsung и SK hynix умудрились сохранить доступ к американскому оборудованию для выпуска памяти, одновременно вкладываясь в модернизацию производства в Китае.

Источник изображения: Samsung Electronics

По крайней мере, как отмечает Business Korea, в прошлом году Samsung Electronics на модернизацию своего предприятия в китайском Сиане потратила $344 млн, что на 67,5 % больше затрат предыдущего года. Данное предприятие является единственной зарубежной площадкой Samsung по выпуску микросхем памяти NAND, причём оно обеспечивает до 40 % объёмов производства продукции для мирового рынка. Надо сказать, что инвестиции в китайский завод Samsung не были регулярными, после вложения $464 млн в 2019 году она на протяжении четырёх лет не подпитывала его существенными финансовыми ресурсами. В 2024 году компания направила на поддержку предприятия $184 млн, а в прошлом году увеличила сумму сразу на 67,5 %.

Конкурирующая SK hynix в свои китайские предприятия по итогам прошлого года вложила более $663 млн, поскольку в Уси она располагает заводом по производству DRAM, а в Даляне ей от Intel досталась фабрика по производству 3D NAND. Первая из площадок в прошлом году удостоилась удвоенных инвестиций в размере $190 млн, а вторая получила $293 млн, что в полтора раза больше инвестиций 2024 года. Впервые с 2022 года, когда SK hynix купила у Intel предприятие в Даляне, этой компании пришлось вкладывать в свою китайскую производственную базу более $660 млн. В южнокорейской национальной валюте данная сумма составляет психологически важное значение в 1 трлн вон. В условиях бума ИИ память стала дефицитным товаром, поэтому доминирующие на рынке южнокорейские компании активно наращивают её выпуск.

Samsung собирается наладить выпуск в Китае более прогрессивной 236-слойной памяти 3D NAND вместо прежней 128-слойной. Если учесть, что у себя на родине Samsung в этом году собирается наладить выпуск 400-слойной памяти, то отстающая на пару шагов 236-слойная вполне может прописаться в Китае с учётом политики сдерживания технологического развития этой страны. Предприятие SK hynix по производству DRAM в Уси также перейдёт с третьего на четвёртое поколение 10-нм техпроцесса (1a), это позволит выгодно производить здесь микросхемы DDR5. Данное предприятие в Китае обеспечивает более 30 % объёмов выпуска DRAM компании в мировом масштабе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SK hynix превратит бывший флеш-бизнес Intel в ИИ-гиганта: в новое подразделение в США вложат $10 млрд
США снова вставят палки в колёса производству чипов Intel, SK hynix и Samsung в Китае
Intel окончательно избавилась от бизнеса по выпуску флеш-памяти NAND
GlobalFoundries потребовала запретить импорт полупроводников Tower Semiconductor в США из-за патентного спора
Будущие iPhone получат датчики японской TDK с отметкой «Сделано в США»
Прорыв Google в ИИ усилил давление на акции производителей памяти
Теги: samsung, sk hynix, китай, dram, nand
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.